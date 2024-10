Napoli: Lukaku ha un problema, l’ammissione di Conte

C’era grande attesa per la conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha parlato anche di Lukaku svelando un problema

Il Napoli continua a preparare con attenzione la trasferta di Empoli. Una sfida molto impegnativa considerato anche che i toscani in casa hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Le assenze di Lobotka e Meret potrebbero avere un peso, ma Conte ha confermato di avere fiducia sull’intera rosa e per questo motivo è convinto di poter fare molto bene in questa partita. Ma c’è una situazione che sembra preoccupare un po’ il tecnico.

Conte in conferenza stampa ha ammesso un problema per Romelu Lukaku. Il belga è arrivato a Napoli per fare molto bene e dare una mano al club a raggiungere gli obiettivi. Questo sacrificio e dedizione, però, sta portando un problema a cui il tecnico leccese ha intenzione di guardare con molta attenzione. La speranza dell’allenatore è che il giocatore continui a fare il suo lavoro e non si prenda carico di questioni che non sono sue e rischiano di condizionare molto il suo cammino.

Napoli, Conte su Lukaku: “Ha un problema”

La situazione Lukaku tiene banco nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Empoli. Conte continua ad avere molta fiducia nel proprio attaccante e siamo certi che questa resterà anche in futuro. Ma il tecnico leccese davanti ai giornalisti decide di dare un consiglio al giocatore nella speranza che possa rendere ancora di più e dare una mano maggiore alla squadra.

In particolare, Conte in conferenza stampa ha evidenziato come Lukaku si sta prendendo troppa responsabilità e questo lo porta a non essere al top dal punto di vista mentale. La speranza del tecnico leccese è che il belga possa arrivare ad essere molto più leggero di testa per poter rendere ancora di più sia dal punto di vista realizzativo che prestazionale.

Non sicuramente semplice per Lukaku. Il belga sin dai primi giorni che è arrivato a Napoli si è preso la squadra sulle spalle e continuerà a farlo anche nelle prossime settimane. Ma da parte di Conte c’è la volontà di deresponsabilizzarlo per consentirgli comunque di esprimersi al massimo e non cadere in situazioni che solitamente spettano al tecnico. Vedremo se ci riuscirà oppure no, ma di certo il belga per il tecnico leccese e per questa squadra è un giocatore indispensabile.