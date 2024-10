Napoli: rompe con il club, Manna prepara il blitz

Il Napoli inizia a pensare anche al futuro. La testa di Conte è rivolta a giugno e Manna potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. I dettagli

È un Napoli che inizia a programmare con attenzione anche la prossima stagione. Nonostante siamo ancora ad ottobre e il cammino è lungo, in società sono in corso le valutazioni sugli obiettivi da raggiungere a giugno sui suggerimenti naturalmente di Conte. Sono diversi gli obiettivi nel mirino dei partenopei e a questo punto non ci resta che aspettare ancora qualche mese per capire come si muoverà il club e se arriveranno delle notizie positive.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, c’è un giocatore che è in rottura con il club. L’ipotesi di un addio a gennaio non è da escludere, ma se il tutto si sposterà al calciomercato estivo, allora il Napoli è pronto a rientrare in gioco. Manna potrebbe decidere di affondare il colpo per fare un regalo di di calciomercato importante e anticipare tutte le altre squadre che sono su di lui da tempo.

Calciomercato Napoli: fari in Ligue 1, i dettagli

Il Napoli inizia a guardare all’estero per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è un profilo che potrebbe stuzzicare molto Manna e sappiamo come De Laurentiis sia intenzionato a portare in azzurro giocatori che nel giro di davvero poco tempo possano dare una mano importante e magari essere venduti in futuro ad una cifra importante. Tutte cose che fanno pensare magari anche ad un tentativo per arrivare al giocatore attualmente in forza al Rennes, ma che in estate quasi certamente lascerà per il poco spazio trovato.

Dalla Francia confermano che Gouiri non è assolutamente contento dello spazio trovato in questo inizio di stagione e durante una delle prossime due sessioni di calciomercato potrebbe lasciare il Rennes. Il giocatore in passato si è messo in mostra con la sua qualità e non possiamo escludere che il Napoli possa comunque fare un tentativo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte del calciatore e dei club interessati.

Naturalmente la strada è ancora molto lunga fino al termine del campionato e non possiamo escludere delle novità in questo senso. Ma il Napoli ci pensa e in estate potrebbe muoversi per portarlo alla corte di Conte al termine di questa stagione. Vedremo cosa succederà in futuro e se i partenopei prenderanno Gouiri.