L’ex Napoli denuncia: “Spalletti mi attaccò nello spogliatoio”

L’ex calciatore del Napoli, come un fulmine a ciel sereno, denuncia Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore degli azzurri e non solo. Svelato un retroscena dello spogliatoio che lascia tutti di stucco, anche per i toni usati. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno degli allenatori che più hanno avuto un impatto decisivo su questa generazione. Ha, infatti, fatto grandissime cose in praticamente tutte le sue ultime avventure. L’unico fallimento, forte, è stato quello agli Europei con la Nazionale italiana, con l’avventura che è da dimenticare.

Adesso, però, sembra essere tornato saldamente al timone, dopo mesi in cui sempre più persone chiedevano la sua testa e le sue dimissioni. In tal senso, è noto che ha un carattere spigoloso e difficile da gestire. In tal senso, l’ex calciatore che, tra le altre, ha giocato anche con la maglia del Napoli, ha raccontato uno scontro proprio con Luciano Spalletti.

Nuova bufera sul CT della Nazionale: ecco cos’è successo

Avendo alle spalle dei trascorsi fatti di tantissime emozioni soprattutto con la maglia della Roma e con quella del Napoli, senza dimenticare le parentesi all’Inter, all’Empoli ed all’Udinese. In una carriera del genere ci stanno dei momenti di tensioni, del tutto fisiologici. Andiamo a vedere quest’ultimo episodio.

A raccontarlo, nell’ambito di una intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è l’ex calciatore del Napoli Marek Jankulovski. Ha giocato a lungo con la maglia del Milan, è passato per Napoli ma l’episodio in questione è avvenuto ai tempi dell’Udinese, quando Luciano Spalletti era allenatore. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

L’ex Napoli contro Spalletti: la ricostruzione dello scontro

Stando a quanto è stato raccontato da Marek Jankulovski, infatti, in un periodo in cui si parlava in maniera insistente del suo passaggio al Milan e dopo una sconfitta contro il Messina, Spalletti si scagliò contro di lui. E fu davvero molto duro nelle sue parole.

Il calciatore ceco ha svelato che per calmarlo fu decisivo l’intervento di Bertotto e Sensini, dei senatori in quella squadra. Alla fine, però, tra i due è tornato il sereno ed è proprio la capacità di non portare rancore la grande dote da parte di Luciano Spalletti.