Mancini via dall’Arabia, torna in Serie A: esonero vicino

In Serie A sta per saltare una nuova panchina in maniera del tutto inattesa ed in tal senso arrivano delle sorprese non di poco conto. Roberto Mancini è pronto a salutare l’Arabia Saudita ed a sorpresa potrebbe seriamente tornare in Italia, nel massimo campionato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Attualmente in Arabia Saudita, le cose per l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana non stanno andando particolarmente dal momento in cui ha detto addio alla panchina degli azzurri. D’altronde, come è noto, la strada era nettamente in salita, dal momento che i tanti milioni a disposizione non bastano a creare un movimento calcistico.

In tal senso, da qualche giorno si è sollevata nei suoi confronti una bufera e si stanno facendo sempre più frequenti le voci che lo vogliono pronto a dire addio. Addirittura molti tifosi stanno chiedendo le sue dimissioni per gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento. In tal senso, per il ritorno di Roberto Mancini in Serie A arriva una svolta significativa.

L’ex CT torna in Italia: ecco le ultime notizie a riguardo

Le sue doti di allenatore sono certificate dalla sua carriera, dal momento che ha vinto praticamente ovunque. A partire dall’Inter fino ad arrivare alla Nazionale italiana, senza dimenticare gli ottimi risultati raggiunti alla guida della Lazio e del Manchester City. In tal senso, non può non essere allettante come profilo.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, Roberto Mancini può tornare in Serie A. Nel momento in cui dovesse arrivare il suo addio alla Nazionale saudita, tramite esonero o dimissioni, allora sarebbero pronte ad affondare il colpo su di lui due realtà di Serie A che, a sorpresa, stanno valutando un cambio in panchina.

Nuovo esonero, Mancini in cima alla lista dei desideri

Si tratta di due club molto importanti nella storia calcistica di Roberto Mancini. Il primo è il Bologna, club con il quale l’ex commissario tecnico ha esordito da calciatore e che sta riflettendo su Vincenzo Italiano, che non sta convincendo.

Un altro club da tenere in considerazione è la Fiorentina, che è la squadra invece in cui lui ha esordito da allenatore. Anche Palladino, infatti, non sta mettendo tutti d’accordo. In caso di risultati negativi nelle prossime gare, attenzione allo spauracchio del tecnico che ha vinto tre Scudetti, una Premier League ed un Europeo.