Napoli, Olivera KO: Conte sorprende per il sostituto

In vista della partita contro l’Empoli Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù, come si suol dire. L’infortunio di Mathias Olivera rappresenta sicuramente una tegola per il tecnico del Napoli, che ora si prepara ad una sorpresa di formazione non di poco conto per il suo sostituto. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri non si fermano. Hanno la assoluta consapevolezza, come certificato dalle parole di Antonio Conte anche in conferenza stampa, che non sono ammessi dei cali di concentrazione. Troppo importante, infatti, approfittare delle prossime due gare per continuare a stare al vertice della Serie A.

In tal senso, però, questa sosta per le Nazionali è stato davvero un duro colpo per il Napoli, che ha perso ben due calciatori. Si tratta, come è noto, di Stanislav Lobotka e di Mathias Olivera, che salteranno qualche partita e che vanno seguiti in termini di recupero. Per il sostituto dell’uruguaiano, però, Conte potrebbe seriamente sorprendere tutti.

Olivera KO: le ultime di formazione sul Napoli

Senza il laterale della Nazionale uruguaiana, il tecnico ex Chelsea ed Inter dovrà fare a meno di un calciatore che, sin da subito, è diventato un suo pupillo. Per la sua gamba ma anche per la sua capacità di farsi trovare pronto in entrambe le fasi di gioco. Seppur con una condizione fisica ancora da sistemare.

Come sottolineato da Luigi Pavarese, noto direttore sportivo, però, a sostituire Olivera potrebbe non essere Leonardo Spinazzola. L’ex Roma e Juventus, infatti, fin qui non ha pienamente convinto e non a caso ha perso posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte. Che, nel caso in cui non dovesse ritenerlo pronto, potrebbe pensare ad un piano B che risponde al nome di Pasquale Mazzocchi.

Infortunio Olivera, scelta a sorpresa di Conte per il sostituto

Se Conte dovesse optare per questa soluzione, si tratterebbe di una scelta sicuramente forte, dal momento che Spinazzola come è normale che sia stava aspettando questa occasione per dimostrare tutto il suo valore.

Il conto alla rovescia in vista della partita contro l’Empoli è iniziato in casa Napoli, con Antonio Conte che probabilmente scioglierà le ultime riserve. Non ci sono dubbi, invece, sul vice Lobotka, dal momento che le chiavi del centrocampo saranno affidate a Billy Gilmour.