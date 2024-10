Napoli, l’attaccante pronto a firmare: c’è l’offerta per chiudere

Come si suol dire, è sempre tempo di calciomercato ed ora arriva una svolta significativa. L’attaccante è pronto a firmare in casa Napoli ed è arrivata in tal senso una offerta che va proprio in direzione della chiusura. Si tratta di un colpo importante, di cui andremo ad analizzare gli aspetti principali ora.

Gli azzurri in estate hanno demolito quanto non era andato per il verso giusto nella passata stagione ed hanno costruito un qualcosa di totalmente nuovo. Che, per fortuna di tutte le parti in causa, dal club ai tifosi, ha subito dato dei frutti splendidi. Artefice di questa rinascita, sia per l’indirizzo dato al mercato che per ragioni tattiche, è stato sicuramente Antonio Conte.

Aa prescindere dal fatto che siano arrivati dei calciatori di assoluto valore, l’ex allenatore di Inter e Juventus, tra le altre, è riuscito a ridare animo e spirito a questo gruppo, che l’anno scorso sembrava irriconoscibile. Ora, in vista di gennaio, arrivano notizie a dir poco importanti in casa Napoli.

Colpo per il bomber: arriva una nuova offerta

Quanto iniziato questa estate, per evitare che venga vanificato, va completato in inverno. Adesso, infatti, tra gli azzurri in maniera inevitabile si sogna in grande, dal momento che il primato non può non portare la mente alla possibilità di conquistare uno Scudetto. Soprattutto con una squadra che non sembra aver ancora raggiunto la sua migliore espressione.

In mezzo a questo entusiasmo, però, qualche muso lungo non manca. In tal senso, non si può non annoverare in questo discorso Giovanni Simeone che, rimasto per volontà di Antonio Conte, non ha trovato praticamente spazio se non per qualche spezzone. Ed ora arriva una nuova offerta che può stravolgere i piani del Napoli. Sia in entrata che in uscita.

Napoli, l’attaccante può firmare ora? Le ultime sull’affare

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ai microfoni di AreaNapoli.it, infatti, il Torino ha alzato la sua offerta agli azzurri per Simeone che ora, dunque, potrebbe seriamente partire.

A conferma di ciò, secondo l’esperto di mercato e le sue informazioni, ci sarebbe stato anche un contatto tra Antonio Conte e Bonny, bomber del Parma che da tempo piace al Napoli come alternativa a Lukaku. Le due piste sono strettamente collegate e si attendono sviluppi in tal senso.