Napoli, Conte cambia ancora: giocherà dal primo minuto

Il Napoli è proiettato subito alla sfida contro l’Empoli: Conte ha sciolto i dubbi, giocherà titolare contro i toscani. Spunta la verità

Giorno di rifinitura per la squadra azzurra guidata da Antonio Conte che preparerà nei dettagli la sfida contro l’Empoli. Un’altra soluzione per dare maggiore freschezza al Napoli: giocherà dal primo minuto, spunta la nuova mossa strategica dell’allenatore azzurro.

La squadra azzurra scenderà in campo domenica alle 12.30 contro l’Empoli. Conte ha intenzione di allungare in classifica per recuperare ancora punti sulle inseguitrici: spunta la novità assoluta dal primo minuto. Nuova decisione a sorpresa per l’allenatore azzurro che ha scelto gli ultimi dubbi: una mossa a sorpresa per la prossima gara di Serie A.

Un momento decisivo per puntare ancora più in alto per poi affrontare le big della Serie A come Milan, Atalanta ed Inter al meglio della condizione fisica. Conosciamo la novità assoluta per la sfida contro l’Empoli: alla fine giocherà titolare. Ormai ci siamo per la scelta a sorpresa in vista dell’imminente gara del Castellani, scopriamo quale sarà la mossa dal primo minuto.

Napoli, ancora un cambio: Conte sceglie subito

L’allenatore del Napoli continua a cambiare uomini per coinvolgere tutti gli effettivi della rosa a disposizione. Altro cambio possibile dell’ultim’ora per affrontare l’Empoli nel migliore dei modi: ecco la verità.

Ore intense per arrivare così a trovare la nuova quadratura in vista della gara contro l’Empoli, in programma domenica alle 12.30 al Castellani. Conte ha pensato ad un nuovo cambio di formazione: spunta l’intreccio decisivo per affrontare i toscani nel migliore dei modi, conosciamo tutta la verità.

Il Napoli sarà ancora protagonista scendendo in campo dopo la sosta Nazionale. Come riportato dall’edizione odierna di Cronache di Napoli, ancora un ballottaggio dell’ultim’ora tra Neres e Kvara.

Conte scioglierà i dubbi per scegliere il giocatore più fresco: il brasiliano scalpita per una maglia da titolare, mentre il georgiano è arrivato dopo le fatiche in Nazionale. Una voglia immensa di arrivare in alto sfuttando anche i calciatori più freschi che si sono allenati duramente anche durante la sosta Nazionale.

Finalmente spunta la verità sull’impiego di David Neres che ha messo in difficoltà già più volte l’allenatore del Napoli per un suo impiego da titolare. Una mossa a sorpresa in attacco con Lukaku che sarà confermato al centro dell’attacco: ecco la verità di pochi minuti fa.