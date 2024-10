Napoli, colpo da 15 milioni: nessuno sconto per ADL

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per arrivare a colpi interessanti. Ecco la novità dell’ultim’ora: 15 milioni per chiudere subito

Una nuova mossa strategica per arrivare in alto. Il Napoli è al lavoro per chiudere così nuovi affari in Serie A: spunta l’alternativa decisiva in ottica futura, non si chiude a meno di 15 milioni. Il presidente De Laurentiis ha fissato così il prezzo, ecco la novità assoluta.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi rinforzi di qualità da regalare ad Antonio Conte. Spunta la novità dell’ultim’ora in ottica futura: nessuno sconto per il presidente De Laurentiis, ci proveranno fino alla fine. Un momento decisivo per pensare in grande: il Napoli continuerà a lavorare in vista della sessione invernale per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurra: ecco la novità per il colpo da 15 milioni di euro.

Napoli, affare in Serie A: chiusura immediata

Saranno ore intense per arrivare sempre più in alto: il presidente De Laurentiis ha fissato il prezzo dell’affare e non si smuoverà. Ecco finalmente la verità per chiudere l’affare.

Una mossa strategica per pensare in grande: ecco la nuova pazza idea di calciomercato per arrivare in alto. Una nuova idea in ottica futura per chiudere la nuova operazione di mercato a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Simeone resta nel mirino del Torino con il presidente De Laurentiis che continua a chiedere 15 milioni di euro. Il ds Vagnati vorrebbe uno sconto per rinforzare il reparto offensivo dei granata per regalare un innesto di qualità a Vanoli dopo l’infortunio di Duvan Zapata. ADL ha le idee chiare in vista della prossima sessione di calciomercato, ma Cairo non mollerà la presa fino alla fine.

Il Torino ha l’urgenza di chiudere l’affare: il club granata continua a sperare in uno sconto immediato per fissare l’obiettivo di gennaio. Tutto può cambiare in poco tempo, ma la richiesta di De Laurentiis è ritenuta eccessiva dal presidente Cairo. I prossimi mesi saranno decisivi per arrivare alla chiusura dell’affare: Simeone resta il primo nome della lista del ds Vagnati.

Il Napoli è proiettato già al futuro per andare così a chiudere nuovi colpi in entrata, ma attenzione alle cessioni eccellenti a gennaio: anche Raspadori è voglioso di una nuova sfida per non perdere il giro della Nazionale italiana.