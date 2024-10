A zero nel 2025, Manna anticipa il colpo a gennaio

Manna è al lavoro per trovare i giusti colpi da dare a Conte entro il calciomercato estivo. Uno dei rinforzi potrebbe essere anticipato a gennaio

È un Manna molto attivo in questi giorni per trovare i giusti rinforzi da dare ad Antonio Conte. Come svelato da molti, le attenzioni del tecnico sono rivolte anche alle prossime stagioni e quindi si sta cercando di individuare i giocatori che possono fare al caso degli azzurri anche a partire da giugno e non solo nell’immediato. In particolare, c’è un profilo che piace molto al direttore sportivo e sul quale si stanno facendo tutte le valutazioni del caso.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, l’obiettivo è sempre quello di portarlo a Napoli a giugno sfruttando anche il contratto in scadenza. Ma non è da escludere che si possa decidere di anticipare il tutto e farlo arrivare alla corte di Conte già durante il calciomercato invernale. È un’idea che presto sarà vagliata dalle parti e poi si prenderanno tutte le decisioni del caso.

Calciomercato Napoli: nuova idea per gennaio, le ultime

Uno sguardo al futuro per individuare i giocatori giusti magari anche a parametro zero. Ma c’è da dire che in casa Napoli si valuta con attenzione anche eventualmente la possibilità di anticipare questi arrivi. Molto dipenderà sia dalla necessità di avere questi calciatori in rosa che dal prezzo.

Secondo le ultime informazioni a disposizione, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di anticipare l’arrivo di Angel Gomes, centrocampista in scadenza con il Lille. Il classe 2000 non sembra avere intenzione di rinnovare e per questo motivo il club francese sarebbe aperto ad una cessione già durante la sessione di calciomercato invernale. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, un’occasione da sfruttare per rinforzare un reparto come il centrocampo soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Folorunsho.

Al momento stiamo parlando di una semplice idea. Bisognerà capire nei prossimi giorni se si trasformerà in qualcosa di reale oppure no. Di certo l’interesse del Napoli nei confronti di Angel Gomes non manca e a questo punto non ci resta che capire se magari affondare il colpo da subito e portarlo già durante il calciomercato invernale alla corte di Conte oppure aspettare giugno e chiudere il colpo a zero. Riflessioni in corso e dubbi che saranno sciolti solamente nei prossimi giorni.