Napoli: tegola Lobotka, svelati i nuovi tempi di recupero

La situazione Lobotka continua a tenere banco in casa Napoli. Nelle ultime ore sono stati svelati i nuovi tempi di recupero. I dettagli

C’è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Lobotka. Nonostante Antonio Conte abbia un po’ rassicurato in conferenza stampa, il centrocampista preoccupa molto i partenopei. L’edizione odierna de Il Mattino, conferma che non si tratta di un problema di poco conto e che va valutato con attenzione per non rischiare una nuova ricaduta. Per questo motivo per il quotidiano napoletano sembra molto difficile ipotizzare un ritorno in campo del centrocampista in tempi brevi.

E’ proprio il giornale partenopeo a svelare i nuovi tempi di recupero di Lobotka. Una situazione non semplice da gestire in casa Napoli considerata anche l’importanza del giocatore negli schemi di Conte. Il tecnico partenopeo ha confermato che da parte sua c’è tutta la fiducia nei confronti di Gilmour. Ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio quali saranno le prestazioni del centrocampista scozzese.

Napoli: infortunio Lobotka, le ultime

Quando rientrerà Lobotka a disposizione di Conte? Molto difficile rispondere a questa domanda. Il tecnico leccese ha confermato che si tratta di un problema meno grave del previsto e quindi le sue parole sembrano ipotizzare la possibilità di un ritorno in campo magari nel turno infrasettimanale contro il Milan. Ma si tratta assolutamente di un qualcosa di cui al momento non si hanno certezze.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, Lobotka salterà certamente anche il Milan. L’infortunio non è di poco conto e da parte di Conte, come successo con Meret, non c’è nessuna intenzione di rischiare. Quindi molto probabilmente lo rivedremo in campo per la sfida con l’Atalanta, ma anche in questo caso non si hanno certezze. La speranza è è quella di averlo al top della forma per il big match con l’Inter, una sfida che ad oggi sembra valere lo Scudetto.

Ma possiamo dire che le condizioni del giocatore saranno valutate giorno dopo giorno per capire meglio cosa succederà e i nuovi tempi di recupero. La speranza di vederlo in campo nel giro di poco tempo è davvero flebile senza dimenticare che da parte di Conte non c’è nessuna intenzione di rischiare e accelerare. Vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno alla fine le scelte da parte del tecnico sul centrocampista slovacco.