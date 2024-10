Napoli: scambio con Raspadori, nuovo rinforzo per Conte

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Nelle ultime ore è uscita nuovamente fuori l’ipotesi di uno scambio con Raspadori

A gennaio ci saranno diverse uscite in casa Napoli. Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani di Conte e la società sta lavorando per trovare una soluzione. Secondo quanto riferito da Cammaroto, tra i calciatori pronti a lasciare gli azzurri c’è anche Raspadori. Poco lo spazio trovato fino a questo momento e la volontà da parte dell’attaccante di riuscire a giocare con maggiore continuità anche per conservare la Nazionale.

Per questo motivo si parla della possibilità di cambiare squadra durante il calciomercato invernale. Raspadori interessa a diverse squadre di Serie A e non è da escludere che una possa decidere di affondare già il colpo a gennaio. E, in caso di un tentativo, potrebbe ritornare ancora una scambio. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che il tutto si possa trasformare in realtà.

Calciomercato Napoli: Raspadori resta in Serie A, possibile scambio

Per Giacomo Raspadori la Serie A resta una possibilità. Il calciatore non ha nessuna intenzione di abbandonare il nostro campionato e ci sono squadre fortemente interessate a lui. Vi abbiamo parlato tanto della Juventus, ma ADL in questo momento non sembra essere intenzionato a cedere il suo giocatore ad una diretta concorrente per lo Scudetto. Ed ecco che spunta a sorpresa una nuova pretendente, che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Stiamo parlando dell’Atalanta. Gasperini è sempre alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche e a questo punto non possiamo escludere che si possa fare un nuovo tentativo magari proponendo lo scambio con Raspadori. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione visto che il Napoli è alla ricerca di un esterno destro con determinate caratteristiche.

Naturalmente la strada fino a gennaio è lunga e magari Raspadori ritornerà ad essere importante per Antonio Conte. Al momento, però, per il calciatore l’ipotesi più probabile è quella di un addio e a questo punto non possiamo escludere che la stessa Atalanta possa fare un tentativo mettendo sul piatto il cartellino di Zappacosta. Una questione da seguire con attenzione e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.