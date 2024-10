McTominay: annuncio improvviso, spunta la verità

L’arrivo di McTominay sta facendo molto parlare in Inghilterra. E in queste ultime ore è spuntata una verità che nessuno sapeva

Il Napoli si gode Scott McTominay. Lo scozzese sta dimostrando di essere una delle armi in più della squadra di Antonio Conte e in Inghilterra in molti si stanno domandando il perché della cessione del Manchester United. Un addio pesante se si guarda anche ai risultati che sono stati messi a referto da parte dei Red Devils. Ma dietro alla decisione di privarsi del centrocampista c’è un problema ancora più grande e assolutamente preoccupante.

La verità sull’addio di McTominay viene raccontata da Ten Hag. Una cessione dolorosa guardando anche a quanto fatto in campionato dal Manchester United. L’assenza dello scozzese si sta facendo sentire e anche le contestazioni dei tifosi nei confronti della società non sono mancate. Ma ora esce fuori la verità sul perché il club inglese ha deciso di privarsi di un giocatore così importante come l’attuale centrocampista del Napoli.

Addio McTominay: annuncio a sorpresa di ten Hag

Perché il Manchester United si sia privato di un calciatore come McTominay resta un mistero per tutti. Il centrocampista con il Napoli sta dimostrando di essere un calciatore di assoluto livello e in questo momento la sua assenza nella squadra inglese si sta facendo sentire. Ma si è trattata di una scelta obbligata, seppur dolorosa, visto anche i paletti economici previsti dalla UEFA.

La cessione di McTominay da parte del Manchester United è legata al rispetto dei paletti dei Fair Play Finanziario. Un obbligo, quindi, per cercare di rispettare le regole imposte dal calcio internazionale e non una scelta dipesa dalla volontà del club. Questo fa sicuramente ancora più male considerato anche quanto fatto vedere dallo scozzese in questo inizio di stagione. Una vera e propria tegola che rende ancora più difficile il campionato del Napoli.

Naturalmente la strada è ancora molto lunga e alla fine il Manchester United potrebbe trovare il centrocampista che sostituirà alla perfezione McTominay. Per il momento questo non esiste e rappresenta sicuramente una assenza importante per una squadra che sta facendo molto fatica. Naturalmente il Napoli ringrazia e si gode un centrocampista di assoluto livello per andare a caccia dello Scudetto.