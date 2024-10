Napoli: accordo trovato, firma fino al 2029

Novità di calciomercato importante in casa Napoli. Accordo trovato e firma fino al 2029. Ecco tutti i dettagli di questa trattativa

È un Napoli molto attento sul calciomercato. Le idee in casa partenopea sono molto chiare e Manna non ha intenzione di cambiare gli obiettivi. La speranza da parte di Conte è quella di riuscire ad avere i giocatori da lui richiesti per alzare il livello della rosa e puntare ad essere competitivi negli anni e non sono in una singola stagione.

Per farlo naturalmente c’è bisogno di giocatori forti e giovani. Per questo motivo si sta valutando con attenzione la possibilità di chiudere nel giro di poco tempo alcune trattative. La volontà, come spiegato in precedenza, è quella di portare a Napoli calciatori futuribili, ovvero di livello, ma anche in grado di mantenere un certo livello per diverso tempo. Naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere delle novità con il passare del tempo.

Calciomercato Napoli: firma fino al 2019, i dettagli

Il Napoli ha diversi nomi sul taccuino e Manna punta a chiudere alcuni in davvero poco tempo. Tra le necessità di questa squadra c’è sicuramente un esterno destro. Sono diversi i nomi accostati al club partenopeo e tra questi c’è anche uno che conosce molto bene il nostro campionato, ma è destinato a non arrivare nell’immediato alla corte di Conte. Una notizia non sicuramente positiva per quanto riguarda i partenopei, che ora potrebbero cambiare obiettivo.

È ufficiale, infatti, il rinnovo di Dorgu con il Lecce fino al 2029. Un prolungamento che sembra escludere l’esterno da qualsiasi discorso di firma con i partenopei almeno durante il calciomercato invernale. Come ormai ben sappiamo, durante l’estate le cose possono cambiare e non è da escludere che il Napoli possa comunque fare un tentativo. Per il momento la strada è in salita visto che i pugliesi non hanno intenzione di privarsi del proprio giocatore. Anzi proveranno ad aprire una vera e propria asta per fare una plusvalenza importante.

Non sicuramente una buona notizia per Antonio Conte e il Napoli, che ora saranno costretti a cambiare obiettivo. La speranza è quella comunque di riuscire a trovare un terzino nell’immediato e poi magari in futuro ritornare con forza su Dorgu per regalarlo al proprio tecnico. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come andrà.