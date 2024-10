Napoli: assist dallo United, primo colpo a gennaio

Il Napoli potrebbe sfruttare un assist dal Manchester United per piazzare il primo colpo di calciomercato a gennaio. Tutti i dettagli

Le strade di Napoli e Manchester United potrebbero incrociarsi ancora una volta nella prossima sessione di calciomercato. Dopo aver chiuso l’operazione McTominay, i Red Devils potrebbero fare un altro grande favore ai partenopei. Infatti, c’è un intreccio che è pronto per diventare un vero e proprio assist. Naturalmente la strada fino a gennaio è lunga e le cose possono ancora una volta cambiare, ma un tentativo lo si farà nella speranza di arrivare alla fumata bianca.

Il Napoli, infatti, condivide diversi obiettivi con il Manchester United e dagli inglesi potrebbe arrivare un assist inaspettato. La strada per gennaio è ancora molto lunga e non possiamo escludere delle novità o magari degli obiettivi differenti. Ma le idee sono ben chiare e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà in futuro.

Calciomercato Napoli: intreccio con lo United, il punto

Napoli e Manchester United potrebbero incrociarsi ancora una volta sul calciomercato. I partenopei hanno degli obiettivi ben chiari durante la sessione invernale. Naturalmente bisognerà battere la concorrenza e per questo motivo non sarà assolutamente semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ma dai Red Devils potrebbe arrivare un assist molto importante ai partenopei per raggiungere l’obiettivo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Manchester United durante il calciomercato invernale potrebbe chiudere uno tra Dedic e Chilwell. Il primo obiettivo è sicuramente il giocatore del Salisburgo. Definendo questa operazione, sembra difficile che gli inglesi possano prelevare anche il terzino del Chelsea. A questo punto i partenopei potrebbero decidere di andare con forza sul calciatore inglese visto che Conte si è mosso in prima persona. La strada è comunque lunga fino a gennaio e non sono escluse delle sorprese in questo senso.

Di certo anche il Napoli non riuscirà a chiudere entrambe le operazioni perché si tratterebbe di mettere sul piatto 40 milioni di euro. Insomma, il Manchester United, prendendo un calciatore, non riuscirà a definire l’altro e per questo motivo ci potrebbe essere il via libera definitivo all’arrivo di uno tra Dedic e Chilwell. Difficile al momento dare una priorità e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.