Lukaku, nuova bufera per lui: parole al veleno del bomber

Il bomber del Napoli Romelu Lukaku si trova nuovamente al centro della polemica, con una bufera che si solleva nei suoi confronti. Arrivano delle tensioni per delle parole al veleno che sono arrivate nei confronti del bomber. Andiamo a ricostruire questa vicenda che sicuramente non farà piacere a nessuno.

Il bomber belga ha avuto un impatto davvero devastante sulla realtà di Napoli. Ed il tutto in una condizione fisica davvero difficile a causa di una estate molto delicata, legata al fatto che era fuori dai piani del Chelsea e non si è mai allenato praticamente con il resto della squadra.

Proprio per mettersi in riga rispetto a tutti gli altri compagni ha declinato per due volte la convocazione con il Belgio, dal momento che ha preferito restare a Castel Volturno a lavorare agli ordini di Antonio Conte. Ora, però, l’ex centravanti, tra le altre, del Manchester United e del Chelsea si ritrova ancora una volta al centro di una bufera.

Il belga al centro della bufera: ecco le ultime

Pur avendo segnato fin qui in carriera quasi 400 gol (389 per la precisione), continua ad essere un profilo estremamente divisivo, dal momento che non tutti concordano circa quelle che sono le sue qualità. In tal senso, adesso per Romelu Lukaku arriva una nuova frecciata che risulta davvero velenosa.

A parlare stavolta è Edin Dzeko e tutto nasce dal suo addio all’Inter. Si è sempre detto, in tal senso, che fosse legato alla volontà dei nerazzurri di puntare proprio su Lukaku. E lui, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così: “Secondo voi un allenatore fa giocare in una finale di Champions League un bomber meno forte lasciandone uno più forte in panchina?” Ma non è tutto.

Napoli, Lukaku e le parole al veleno nei suoi confronti: cos’è successo

La vera frecciata è arrivata in un passaggio successivo della medesima intervista. Ecco le parole di Dzeko: “Lui non sarà stato contento di non partire titolare. Ma se poi entri devi essere decisivo, se ci riesci. Ha avuto mezz’ora a disposizione, eravamo sullo 0-0 e poi…”

A Romelu Lukaku non potranno aver certamente fatto piacere queste parole, soprattutto dal momento che fa riferimento ad un momento come quella finale di Champions League persa contro il Manchester City che fa ancora molto male.