Mercato Napoli, altro regalo per Conte: l’azzurrino arriva a gennaio

Mercato Napoli, gli azzurri sono già al lavoro per l’inverno ed in tal senso emerge un nuovo obiettivo. Si tratta del talento della Nazionale Under 21 italiana che può rappresentare un innesto a dir poco interessante nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La sessione estiva di calciomercato è stata fortemente in controtendenza rispetto alla filosofia naturale di questo club. Sono arrivati, infatti, non talenti da valorizzare e far crescere, affidandoli alle mani del tecnico, ma calciatori già pronti e subito decisivi. Sia in campo che come leadership nello spogliatoio.

Basti pensare, in tal senso, a profili come quello di Romelu Lukaku o di Scott McTominay, che sono arrivati direttamente da club come il Manchester United o il Chelsea. Senza ovviamente dimenticare profili di esperienza com Spinazzola o Buongiorno, già affermato in Serie A. Per gennaio, però, il Napoli a sorpresa può puntare sul talento della Nazionale Under 21.

Mercato Napoli, l’azzurrino può arrivare a gennaio: le ultime

D’altronde una società come il Napoli non può non pensare anche al futuro, dal momento che le finanze hanno dei limiti che non possono essere tenuti in scarsa considerazione. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie relative a questo colpo che può rappresentare un affare molto importante per gennaio.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, in estate per il Napoli potrebbe tornare in auge il nome di Cesare Casadei che, rimasto al Chelsea, sta trovando pochissimo spazio ed avrebbe bisogno di giocare con più continuità. A gennaio potrebbe esserci un importante ritorno di fiamma. Andiamo a vedere per quale motivo.

Napoli, primo colpo per gennaio? Le ultime sui partenopei

Allo stato attuale delle cose, infatti, Casadei potrebbe essere una valida alternativa, sia per il ruolo che per le sue caratteristiche, a Scott McTominay. In quella posizione, però, allo stato attuale delle cose, c’è Folorunsho che, però, in inverno potrebbe salutare, anche lui per trovare più spazio.

Ecco, dunque, che Antonio Conte potrebbe chiedere alla proprietà di bussare ancora una volta in casa Chelsea per provare a strappare le prestazioni di Cesare Casadei. Attenzione, però, al Villarreal, che come raccontato da Tuttomercatoweb lo sta inseguendo con vivo interesse. E che si sta dunque preparando all’affondo in vista di gennaio.