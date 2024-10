Serie A, nuovo esonero: colpo di scena per l’erede

La Serie A continua a macinare allenatori ed in tal senso sta per arrivare un nuovo esonero. Si tratta di un importante colpo di scena, dal momento che c’è un nome a sorpresa per quanto riguarda la successione del tecnico in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, il massimo campionato italiano è un torneo estremamente delicato da affrontare per gli allenatori, dal momento che gli esoneri sono praticamente all’ordine del giorno. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che non si può avere la certezza relativi al cambio di rotta.

Per i club, tendenzialmente, nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, risulta essere più facile esonerare l’allenatore che cambiare mezza squadra o mandar via tutta la dirigenza. In tal senso, in Serie A sta per arrivare un nuovo esonero, con un colpo di scena non di poco conto relativo all’erede.

Serie A, arriva un nuovo esonero: le ultime notizie a riguardo

Come è noto, l’esonero rappresenta una sconfitta, sicuramente per l’allenatore ma anche per il club, che deve fare i conti con un progetto che, di fatto, fallisce. In Serie A è già saltato Daniele De Rossi e tanti tecnici sono sulla graticola. Ora sta per arrivare un altro avvicendamento non di poco conto.

Stando a quanto raccontato dal Corriere della Sera oggi in edicola, in casa Genoa stanno andando avanti le riflessioni su Alberto Gilardino, dal momento che i risultati negativi stanno incidendo e non poco da questo punto di vista. E per il suo successore in pole c’è a sorpresa il nome di Igor Tudor. Con l’ex Lazio che è pronto a rimettersi in gioco.

Salta un’altra panchina in Italia: sorpresa per il successore

Il profilo di Igor Tudor può essere quello adatto a risollevare le sorti del Genoa, che da inizio anno sta facendo i conti con delle difficoltà che vanno anche ben oltre rispetto ai risultati del campo.

Le difficoltà del Grifone sono oggettive e servirà un miracolo, tenendo conto anche dei tanti infortuni che sta falcidiando la rosa di Alberto Gilardino, per uscire da questa situazione a dir poco delicata. Si attendono sviluppi.