Mercato Napoli, affondo a gennaio: nel mirino il bomber brasiliano

Mercato Napoli, arriva un affondo a sorpresa in vista per il mercato di gennaio. Nel mirino del club azzurro ci finisce il bomber brasiliano, che rappresenta un profilo estremamente interessante e di grande prospettiva per il futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il futuro del reparto avanzato in casa azzurra è ancora tutto da scrivere e da decifrare, dal momento che sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione da questo punto di vista. Sono tanti, in tal senso, i calciatori incerti circa il loro futuro, da Giovanni Simeone fino ad arrivare a Giacomo Raspadori.

In vista di gennaio si stanno inseguendo tantissime voci che riguardano dei colpi in entrata, a partire dal numero 9 del Parma Bonny. Adesso, però, arriva un colpo di scena, con un nome nuovo che finisce nei radar del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo di gennaio

I partenopei, come è noto, da anni cercano dei profili giovani da far crescere e da valorizzare nel tempo, con l’idea magari di mettere a bilancio delle plusvalenze che rappresentano sempre delle boccate di ossigeno, come si suol dire. In tal senso, la svolta per il nuovo colpo del mercato di gennaio arriva direttamente dal Brasile.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Kaua Elias, talento brasiliano in forza al Fluminense e che è nel giro delle Nazionali brasiliane giovanili. Si tratta di un profilo di estremo interesse e che sembra mettere d’accordo tutti nello staff di calciomercato degli azzurri.

Napoli, occhi puntati sul bomber brasiliano: le ultime a riguardo

Classe 2006, si tratta di un calciatore che ha dei colpi impressionanti e che ha delle prospettive di crescita davvero notevoli. Oltre che da riferimento offensivo, Kaua Elias può agire anche da seconda punta e su di lui, oltre al Napoli, ci sono tante squadre di alto profilo.

Stando a quanto raccontato in Spagna, sulle sue tracce oltre al Napoli ci sono anche l’Everton, il Fulham, il Bayer Leverkusen ed il Manchester United. Avendo bisogno, complici i suoi 18 anni, di tempo per smussare gli angoli e limare alcuni difetti, ed al Napoli, alle spalle di Romelu Lukaku, potrebbe farlo rubando tanti segreti del mestiere.