Serie A, nuovo esonero in arrivo: c’è la pista Cannavaro

In Serie A un ltro club sta facendo delle approfondite valutazioni sul proprio allenatore: sta per arrivare un nuovo esonero e per la successione c’è la pista Fabio Cannavaro, che dunque può tornare nel massimo campionato per vivere una nuova avventura dopo la parentesi negativa con l’Udinese. Andiamo a vedere le ultime.

Il massimo campionato italiano, come è noto, in senso assoluto è uno dei più difficili per gli allenatori. Alle prime difficoltà o davanti ai primi campanelli d’allarme, sono sempre i primi a pagare. Molto più facile, infatti, far ricadere su una sola persona le responsabilità che dividerle tra tutti.

In tal senso, un altro tecnico sta per pagare per responsabilità non sue soltanto, con il club che sta facendo delle attente riflessioni sulla sua posizione. E per la successione emerge la pista Fabio Cannavaro che non può non essere estremamente suggestiva per tutte le parti in causa. A partire, ovviamente, dai tifosi.

Serie A, sta per cambiare una nuova panchina: le ultime

A prescindere da tutto, però, in Italia ci sono delle enormi difficoltà a mettere su un progetto che possa essere realmente tale. Alla prima difficoltà, in molti casi, si preferisce fare una inversione ad U, addossando tutte le responsabilità al proprio allenatore, come si diceva in precedenza.

In tal senso, si sta per figurare una situazione di questo tipo anche in casa Bologna. Il pareggio contro il Genoa, anche per come è arrivato, fa molto male, dal momento che i felsinei si sono fatti recuperare due gol in una maniera a dir poco rocambolesca. In tal senso, il club sta riflettendo su Vincenzo Italiano e molti tifosi sui social soprattutto invocano Fabio Cannavaro.

Nuovo esonero, Cannavaro tra le soluzioni da considerare

Al momento non ci sono conferme ufficiali circa la possibilità che Italiano venga esonerato, ma già in settimana se ne parlava e si accostava alla panchina del club emiliano al nome di Roberto Mancini, in rottura con la Federcalcio dell’Arabia Saudita.

Se però si dovesse arrivare ad una rottura in poco tempo, allora non si può non inserire anche Fabio Cannavaro tra le soluzioni che vengono prese in considerazione da parte del club. Si attendono sviluppi, con questa pista che può diventare davvero rovente nelle prossime ore in quel di Bologna. Cannavaro resta alla finestra.