Napoli, scatta l’allarme: Conte in ansia, svelato il motivo

In casa Napoli, in vista di questa ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionale, scatta l’allarme che desta preoccupazione nel tecnico Antonio Conte. Svelato il motivo e che cosa è successo in maniera dettagliata. La gara contro l’Empoli non si può sbagliare e l’attenzione deve essere altissima.

I partenopei stanno lavorando per tornare ad essere una delle realtà più forti del nostro campionato. I fantasmi della passata stagione, infatti, non sono stati ancora dimenticati, dal momento che il dolore, nei tifosi ma anche nei calciatori, è ancora presente e ritorna ogni qual volta ci si ferma, come si suol dire.

In questa ripresa ha giocato un ruolo da protagonista assoluto Antonio Conte, che ha ridato una identità a questa realtà e l’ha portata momentaneamente al primo posto in classifica. Poi il futuro ci dirà di più sulle reali ambizioni e potenzialità degli azzurri. In tal senso, però,

Il tecnico azzurro in ansia in vista dell’Empoli

La sosta per le Nazionali è stata un duro colpo per il Napoli, che ora deve fare i conti con gli infortuni di Stanislav Lobotka e di Mathias Olivera. Se quest’ultimo è praticamente già recuperato, per lo slovacco i tempi sono ancora incerti e sicuramente più lunghi. In tal senso, la sfida con l’Empoli, soprattutto in virtù degli scontri diretti in programma in Serie A in questo turno, ha un peso specifico enorme.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, Antonio Conte è in apprensione dal momento che ha già fiutato il pericolo. Quale? Facile a dirsi. Sente attorno a sé ed al Napoli in generale troppa esaltazione ed euforia, elementi questi che possono creare distrazioni all’interno dello spogliatoio.

Napoli, allarme per Conte: ecco per quale motivo

Per questo motivo Antonio Conte sta predicando pazienza e calma nello spogliatoio. Le sensazioni che arrivano sono buone, anche guardando le espressioni dei calciatori in questione, ma è severamente vietato mollare la presa o abbassare la soglia di attenzione.

Per quanto riguarda l’Empoli, l’unico dubbio di formazione è quello che riguarda il terzino sinistro, con Spinazzola e l’acciaccato Olivera a giocarsi una maglia da titolare. Per il resto partirà dal primo minuto Gilmour, che dovrà rimpiazzare Lobotka, con McTominay e Lukaku come riferimenti offensivi in attacco.