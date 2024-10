Futuro Conte, arriva l’annuncio di ADL

Conte continua a dimostrare il suo valore : l’annuncio del presidente De Laurentiis, la svolta decisiva in casa Napoli. Cosa sta succedendo?

Il Napoli sarà impegnato con tante gare ravvicinate in Serie A prima della nuova sosta Nazionale di novembre. Nelle prossime sfide di campionato gli azzurri affronteranno anche le big d’Italia come Milan, Atalanta ed Inter. Conte non vuole cali di concentrazione a partire da Empoli: serve la collaborazione di tutti per superare un nuovo ostacolo. Pochi minuti fa è tornato a parlare il presidente De Laurentiis: spunta la nuova mossa sorprendente di Conte, ecco la verità.

Un vero condottiero dimostrando di affrontare tutte le battaglie calcistiche con la stessa energia. Conte continua a guardare in avanti, ma pochi minuti sono arrivate nuove dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Lo stesso numero uno del club partenopeo si è soffermato sull’allenatore azzurro: ecco cosa gli riserverà il futuro. Una voglia immensa di riportare in alto il Napoli condividendo il progetto tecnico con ADL: l’annuncio in vista dei prossimi mesi.

Napoli, Conte sorprende tutti: la verità del presidente ADL

Dopo circa tre mesi di lavoro è arrivato il primo bilancio da parte di ADL: la riflessione assoluta per il futuro anche di Antonio Conte, un aspetto è stato sorprendente.

Il numero uno del club partenopeo ADL è tornato a parlare a margine dell’evento ‘Eroici’ toccando nuove tematiche sul Napoli. De Laurentiis ha esaltato le doti di Antonio Conte definendolo un ‘leader del calcio’. Successivamente ha messo in risalto la sua mossa sorprendente: “Riesce ad essere camaleontico, l’allenatore sa dare qualcosa di diverso alla squadra a seconda di chi si trova davanti o a partita in corso”.

Conte ha sorpreso così anche il presidente De Laurentiis per la sua abilità di cambiare sistema di gioco anche durante lo svolgimento della gara. Non si è mai focalizzato su un singolo aspetto, ma con gli anni è riuscito a ruotare anche giocatori senza problemi non come tanti anni fa in cui era più rigido nelle scelte.

Il Napoli continuerà il progetto tecnico proprio con l’allenatore leccese che si è catapultato totalmente nell’ambiente partenopeo vivendo anche la città quotidianamente.

Infine, lo stesso ADL ha ammesso di aver sbagliato nella passata stagione evidenziando la regolarità per 14 anni di essersi qualificato in Europa: “Nessuno ha la bacchetta magica”.