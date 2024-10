Napoli, doppio scippo del Milan: Conte alza la voce

Il Napoli vuole pensare a nuovi colpi di mercato per puntellare la rosa già competitiva a disposizione di Conte. Due scippi rossoneri

Il nuovo progetto tecnico targato Conte è partito nel migliore dei modi. De Laurentiis ha intenzione di accontentare l’allenatore azzurro anche sul fronte calciomercato dopo la rivoluzione estiva. Il ds Manna ha monitorato attentamente già nuovi profili interessanti: spunta il retroscena con il Milan, pronto a scippare proprio ADL.

La dirigenza partenopea è molto attenta alle future operazioni di mercato in casa Napoli. In estate sono arrivati tanti calciatori di livello internazionale, ma a gennaio ADL potrebbe sorprendere i tifosi con innesti funzionali all’idea di gioco di Conte. Un lavoro certosino per non ripetere gli errori della passata stagione: il presidente De Laurentiis ha ammesso di aver sbagliato visto che nessuno ‘ha la bacchetta magica’. Spuntano i due scippi del Milan per infastidire il club partenopeo in sede di mercato: scopriamo tutta la verità.

Napoli, doppio affare Milan: la reazione di Conte

La novità dell’ultim’ora con il duello a distanza tra i due top club italiani. Il Napoli vuole consolidare il primato continuando a collezionare risultati positivi in Serie A. Conte non vuole cali di concentrazione, ma c’è un’altra partita da giocare sul fronte calciomercato contro il Milan.

Il presidente De Laurentiis è raggiante dopo i primi mesi di lavoro di Antonio Conte. Il numero uno del club partenopeo è tornato a parlare pochi minuti fa evidenziando gli aspetti positivi dell’allenatore azzurro: una voglia immensa di essere nuovamente protagonisti in Italia e in campo europeo. Spunta il retroscena sull’intreccio di cacliomercato con il Napoli: due scippi rossoneri in ottica futura.

Come svelato da TMW il Milan ha monitorato attentamente la sfida tra Como e Parma terminata in perfetta parità con il risultato di 1-1. Altri due obiettivi di mercato per i rossoneri che hanno in mente di mettere a segno nuovi colpi da affidare a Fonseca.

Bonny e Nico Paz potrebbero cambiare subito squadra, ma Conte già li ha messi nel mirino già da tempo. Una sfida nella sfida in vista della sessione estiva di calciomercato: i due giovani calciatori stanno regalando gol ed assist in Serie A. Un duello a distanza per stabilire nuovamente la supremazia delle due big italiane: il Napoli vuole tornare a fare la voce grossa anche fuori dal terreno di gioco.