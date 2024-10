Juventus, furia Lazio: altro errore arbitrale non visto

In casa Juventus c’è euforia dopo la vittoria sofferta di ieri ma è scoppiata la rabbia della controparte. La Lazio, infatti, si lamenta in maniera vibrante di alcuni torti arbitrali subiti durante la partita e che in maniera del tutto inevitabile hanno condizionato il risultato e l’andamento della sfida.

E’ stato un ritorno in campo della Serie A davvero traumatico, verrebbe da dire, soprattutto dal punto di vista arbitrale. La classe dei fischietti è stata subito travolta da bufere per alcune situazioni poco chiare ed alcuni errori che sarebbe stato meglio evitare. Soprattutto visto che è stato appositamente introdotto l’aiuto della VAR.

Proprio a questo servirebbe, infatti, questo strumento: a dare una seconda possibilità di analizzare gli errori da parte degli arbitri. Nel momento in cui, però, questi persistono, allora la rabbia di chi li subisce non può non esplodere. In tal senso, dopo la sfida di ieri sera contro la Juventus è esplosa la rabbia della Lazio per delle ingiustizie subite.

Altri errori arbitrali: polemiche contro il VAR della Lazio

La Lazio ha giocato praticamente per un’ora ieri sera in dieci uomini a causa del rosso mostrato ad Alessio Romagnoli. Decisione giusta, ma da quel momento in avanti ne sono arrivate alcune che hanno fatto inevitabilmente esplodere la rabbia dei capitolini nei confronti della squadra arbitrale scelta per questo big match.

Il caso più eclatante ed inspiegabile è sicuramente quello del pugno tirato da Douglas Luiz della Juventus a Patric, pochi minuti prima del gol. Come sottolineato dal ds della Lazio Fabiani, non si può non avere dei dubbi circa l’utilità della VAR se poi non interviene in questi casi. Ma spunta anche un altro episodio che è stato poco gradito dai laziali.

Lazio, furia Fabiani dopo la Juventus: gli episodi contestati

A sottolinearlo è ancora una volta Angelo Fabiani nel corso della sua intervista a Sky Sport e si sofferma sull’entrata a piede a martello ancora una volta di Douglas Luiz, stavolta ai danni di Rovella.

Anche in questo caso, non solo l’arbitro non ha sanzionato questo intervento, ma non è stato neanche aiutato dalla sala VAR. Ed è proprio quest’ultima la principale responsabile di quello che, secondo la Lazio, è stato un autentico disastro. Da vedere se arriveranno ora dei provvedimenti contro la squadra arbitrale di ieri sera.