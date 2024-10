Napoli, Conte stravolge l’attacco: si gioca la carta a sorpresa

Il Napoli quest’anno sta lavorando molto su sorprese di ordine tattico grazie ad Antonio Conte ed ora il tecnico ne sta per preparare un’altra. Stavolta nel mirino ci finisce l’attacco ed in generale la fase offensiva, dal momento che l’ex allenatore di Juventus e Lazio sta preparando la carta a sorpresa.

Gli azzurri nella giornata di oggi sono attesi da una partita che non possono sbagliare. Per nessuna ragione al mondo. Ancor di più dopo i risultati di ieri pieni di veleni e di tensioni, occorre dare un ulteriore segnale al campionato, anche in vista degli scontri diretti che ci sono all’orizzonte.

Un elemento fondamentale che questa squadra non dovrà mai smarrire è quello dell’imprevedibilità. Fin qui, infatti, Antonio Conte ha sempre apportato dei cambiamenti alla squadra in maniera imprevedibile. Facendolo però nel modo giusto al momento giusto. In tal senso, anche adesso è pronto per delle ulteriori novità.

Conte stravolge il reparto avanzato: le ultime

Antonio Conte sta lavorando in maniera maniacale per riportare il Napoli dove merita di stare. Vuole, infatti, far capire alla squadra che quella passata è stata solo una stagione storta e non può di certo diventare la normalità. In tal senso, sta lavorando ad una nuova sorpresa.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, suo grande amico, Conte si prepara a cambiare l’attacco. Per sorprendere la squadra avversaria, gli azzurri lavoreranno meno sul fraseggio e punteranno di più sui cross per Lukaku. Ed anche per gli inserimenti di McTominay.

Napoli, colpo a sorpresa con l’Empoli: la mossa di Conte

Nei duelli aerei, infatti, l’Empoli concede qualcosina di troppo e per questo potrebbe essere fondamentale sfruttare la fisicità di Romelu Lukaku in avanti. Altro aspetto da non trascurare, mai come contro l’Empoli, è quello del ritmo. I toscani, infatti, concedono poco ma ripartono ad una velocità impressionante.

Proprio per questo motivo per il Napoli sarà fondamentale tenere alti i ritmi per non dare la possibilità agli avversari di piazzarsi. Bisognerà arrivare con velocità sulle fasce, sfruttando poi i guizzi dei vari Kvaratskhelia, Politano e David Neres. Con il belga e Scott McTominay pronti poi in mezzo all’aria a regalare muscoli, centimetri e tecnica.