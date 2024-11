Acquisto Manolas, ADL indagato: cosa rischia il Napoli in classifica

Brutte notizie per il Napoli e ADL. È stata aperta un’indagine sul presidente dalla Procura di Roma per l’acquisto di Manolas. I dettagli

Non è sicuramente un periodo fortunato in casa Napoli. Dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta che ha in parte spento l’entusiasmo dei diversi risultati utili consecutivi, è notizia di poco la decisione della Procura di Roma di chiudere un fascicolo a carico del presidente De Laurentiis e indagarlo con l’accusa di falso in bilancio.

Come riferito da Fanpage, l’inchiesta fa pare dell’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie nell’affare Osimhen e il filone in particolare si riferisce all’acquisto di Manolas da parte del Napoli nell’estate del 2019. Un colpo sul quale la Procura di Roma ha voluto vedere molto chiaro ed ora le notizie per ADL non sono sicuramente positive. Da parte del presidente dei partenopei comunque tutta la disponibilità a collaborare e chiarire meglio la sua posizione.

Napoli: De Laurentiis indagato, i dettagli

L’inchiesta è andata avanti per diverso tempo e dopo si è deciso di chiudere il fascicolo e indagare il presidente del Napoli per falso in bilancio. Nel mirino della Procura capitolina, come spiegato in precedenza, l’operazione che i partenopei hanno concluso con la Roma per l’acquisto di Manolas. Un arrivo che costò ai partenopei ben 36 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria esercitata il 30 giugno, ultimo giorno utile per consentire ai giallorossi di poter mettere in ordine i conti.

Ora il presidente De Laurentiis potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti per chiarire meglio la sua posizione e capire anche un eventuale coinvolgimento diretto della società Napoli. Per il momento la Procura FIGC non ha aperto nessun fascicolo e questo consente ai partenopei di tirare un sospiro di sollievo importante visto che l’inchiesta per ora è solamente giuridica.

Ma nelle prossime settimane tutto si potrebbe trasformare anche in una questione sportiva. Per il momento la Procura FIGC sta alla finestra e guarda con attenzione cosa succederà a livello giudiziario. Ben presto, però, potrebbe chiedere le carte per analizzare meglio la questione e capire se intervenire oppure no. Non ci resta che attendere l’evolversi della situazione per capire meglio cosa rischia il Napoli e anche quali sono le possibili sanzioni per il presidente ADL anche a livello giuridico.