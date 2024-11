Montella torna in Serie A: esonero e colpo di scena in panchina

Vincenzo Montella, attualmente alla guida della Nazionale turca con ottimi risultati, è pronto a far rientro in Serie A. Il club, infatti, è fortemente orientato verso l’esonero e si tratta di un autentico colpo di scena per la guida tecnica. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore che, all’inizio della sua carriera, era tra i più promettenti in senso assoluto a livello europeo. Dopo le ottime cose fatte alla guida della Fiorentina, che proponeva un calcio straordinario ed impressionante, al Milan ha avuto tantissime difficoltà, anche per il contesto storico molto difficile per i rossoneri.

Questo lo ha portato ad uscire un po’ dai radar, come si suol dire, e come purtroppo spesso accade ad alcuni allenatori. Adesso, però, dopo l’ottimo percorso fatto in Turchia, prima all’Adana Demirspor e poi con la Nazionale, si torna a parlare in maniera importante di un suo ritorno in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

L’ex Milan è pronto a tornare in Serie A: le ultime

Ha dimostrato di avere ancora tanto da dare al calcio e, purtroppo, è dovuto andare molto lontano per poterlo fare. Certe volte, però, ci sono dei ritorni di fiamma ed a quanto pare l’attuale commissario tecnico della Turchia viaggia verso un ritorno in Italia. Le ultime notizie vanno proprio in questa direzione, infatti.

In casa Roma, infatti, è stato confermato sulla panchina della Roma, almeno fino alla partita contro il Bologna, ma continua il casting per la sua successione. E tra i nomi più interessanti, come raccontato dal Corriere dello Sport, c’è anche quello di Vincenzo Montella, che con la maglia della Roma da calciatore ha scritto pagine di storia davvero molto importanti. E che ha anche allenato per poco tempo.

Montella di nuovo in Serie A, esonero deciso e sorpresa

Montella non sarebbe indifferente al richiamo della Roma, dal momento che è una squadra a cui è particolarmente legato. Dovrebbe, però, dimettersi dal ruolo di commissario tecnico della Turchia, con un contratto fino al 2026.

E farlo, per giunta, per allenare una squadra non costruita da lui e dove sono già stati esonerati altri due allenatori. Insomma, avrebbe praticamente tutto da perdere. Sarebbe una scelta molto forte. Si attendono sviluppi.