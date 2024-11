Napoli: prendono Osimhen a gennaio, affare da 50 mln

A sorpresa Victor Osimhen potrebbe lasciare a titolo definitivo il Napoli a gennaio. Pronta una proposta di 50 milioni di euro. I dettagli

Victor Osimhen in Turchia è ritornato ad essere il giocatore che i tifosi del Napoli conoscevano. Dopo un anno complicato per diversi motivi, il nigeriano ha ritrovato continuità e gioia di scendere in campo. Prestazioni che hanno portato diversi club a metterlo nel mirino e già uno potrebbe piazzare una proposta di 50 milioni di euro a gennaio per strapparlo alla concorrenza e portarlo nella propria rosa.

Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni il Napoli potrebbe ricevere una proposta di 50 milioni di euro per cedere Osimhen già nel calciomercato invernale. Si tratta di una cifra importante anche se non pari alla clausola rescissoria di 75 che entrerà in vigore in estate. La palla passa in mano a De Laurentiis, chiamato a decidere se aprire all’addio del nigeriano da subito oppure attendere l’estate.

Calciomercato Napoli: colpo Osimhen, si chiude per 50 milioni

Victor Osimhen ad oggi è uno dei calciatori più cercati in ottica della prossima estate. In Turchia è ritornato a mettere in mostra le sue qualità e questo sta portando molte squadre ad osservarlo da vicino. Sicuramente un ottima notizia per lui e per il Napoli, che spera in una cessione importante dal punto di vista economico per poi reinvestire questi soldi in entrata. Ma attenzione alla possibilità di un addio già a gennaio.

Secondo le informazioni che arrivano da Sozcu, il Galatasaray non ha perso la speranza di acquistare a titolo definitivo Osimhen e sarebbe pronta a mettere sul piatto una proposta di 50 milioni di euro già nella prossima sessione di calciomercato. Una offerta importante, ma non pari alla clausola rescissoria di 75 messa dal Napoli. In caso di una mossa simile, la palla passa direttamente a De Laurentiis, chiamato a decidere se aprire o no ad una trattativa simile.

Alla fine non è da escludere che il Napoli apra alla partenza di Osimhen già a gennaio per avere dei soldi utili da reinvestire sul calciomercato. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese nel giro di qualche settimana. Intanto, però, il nigeriano è pronto a continuare sul campo ad aiutare il Galatasaray e vedremo se alla fine i turchi la spunteranno in una corsa che ad oggi sembra essere davvero imprevedibile.