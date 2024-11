Skriniar-Napoli: cambia tutto, l’annuncio dalla Francia

Il nome di Skriniar continua ad essere accostato al Napoli con molta frequenza. E in queste ultime ore è arrivata una novità importante dalla Francia

Il Napoli prosegue la ricerca di un difensore e tra i diversi nomi accostati ai partenopei c’è anche quello di Milan Skriniar. Conte conosce molto bene il centrale e lo vorrebbe in squadra già a gennaio. Una operazione di calciomercato non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Intanto dalla Francia arrivano degli aggiornamenti importanti sul futuro di Skriniar in ottica calciomercato invernale. La scelta del giocatore e del PSG è ormai compiuta e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se sarà confermata oppure no. Il Napoli resta alla finestra e spera di riuscire ad avere una buona notizia per piazzare un colpo di calciomercato di assoluto livello e rendere la rosa ancora più forte.

Calciomercato: Skriniar-Napoli, la notizia arriva dalla Francia

Il nome di Skriniar è uno dei quelli in prima fila sulla lista di Manna. Come spiegato in precedenza, Conte lo ha già allenato e lo vorrebbe ancora una volta nella propria squadra. Difficile ad oggi fare delle previsioni visto che c’è una concorrenza importante e da parte del giocatore magari la voglia di andare a giocare la Champions League. Ma la strada per gennaio è molto lunga e non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito da L’Equipe, Skriniar è costretto a partire nella prossima sessione di calciomercato e per questo motivo il Napoli resta una possibilità da non sottovalutare. I partenopei sono alla ricerca di un centrale di esperienza e lo slovacco rappresenta un nome di assoluto livello per riuscire ad alzare il livello della rosa ed essere pronti per vincere sin da subito.

Il Napoli non è l’unica squadra interessata a Skriniar in ottica del calciomercato invernale. Ci pensa anche la Juventus e non è da escludere che ci possa essere l’inserimento di altri club. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se i partenopei la riusciranno a spuntare oppure dovranno virare su altri obiettivi a causa di una concorrenza folta sullo slovacco.