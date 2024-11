Napoli: si chiude per il nuovo bomber, Raspadori decisivo

Il Napoli lavora per un vice-Lukaku e si potrebbe chiudere presto una trattativa. La fumata bianca potrebbe arrivare grazie a Raspadori

È un Napoli che inizia a muoversi con molta attenzione sul calciomercato. Come spiegato in più di un’occasione, il progetto è triennale e per questo motivo i partenopei vogliono programmare il futuro con calma. Nelle idee di Manna e di Conte c’è quella di costruire in davvero pochissimo tempo una squadra competitiva e in grado di vincere sin da subito. Non sarà semplice, ma comunque ci si proverà sin da subito.

Una delle possibili colpi potrebbe riguardare l’attacco. In questa squadra si sente la mancanza di un vice Lukaku e a questo punto non è da escludere che il bomber arrivi direttamente durante il calciomercato invernale. Una trattativa che potrebbe vedere Raspadori decisivo nella fumata bianca. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che si possa trasformare in una idea concreta.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, i dettagli

Come sappiamo, Raspadori sta facendo molta fatica ad inserirsi negli schemi di Antonio Conte. L’attaccante potrebbe salutare il Napoli in questa sessione di calciomercato per trovare maggiore spazio e continuità. Una sua cessione a titolo definitivo dovrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo attaccante alla corte del tecnico leccese.

Stando a quanto riferito da Pierpaolo Marino, il Napoli potrebbe cedere Raspadori per una cifra intorno ai 30 milioni di euro e offrire questa cifra al Manchester United per arrivare a Rashford. Operazione sulla carta non semplice per diversi motivi, ma un tentativo non è da escludere visto che stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello e destinato a lasciare i Red Devils anche con l’arrivo di Amorim. Conte è pronto a scendere in campo in prima persona per convincere il giocatore e magari anche il club inglese a cederlo.

Attenzione anche alla possibilità di uno scambio tra Raspadori e Rashford. Il giocatore del Napoli potrebbe essere una alternativa per il Manchester United e a questo punto tutto può succedere durante il calciomercato invernale. Vedremo cosa accadrà e quali saranno le scelte da parte dei club e anche di Antonio Conte in vista della sessione di gennaio.