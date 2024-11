Raspadori in Serie A: pronto l’assalto, si chiude subito

Il futuro di Raspadori sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Un club di Serie A è pronto a chiudere un colpo di livello. I dettagli

Nonostante Conte consideri Raspadori un punto di forza del suo Napoli, l’ex Sassuolo è sempre più lontano dal vestire la maglia partenopea fino al termine della stagione. Troppo poco spazio trovato in questa prima parte e la volontà da parte dell’attaccante di giocare con continuità per ambire a risultati importanti. Da qui la necessità di cambiare squadre, ma il suo futuro sembra essere destinato a restare in Serie A.

Il Napoli su questa ipotesi frena. Dare Raspadori ad una diretta concorrente non è il primo obiettivo di ADL. Ma il calciatore sembra essere intenzionato a spingere per una nuova esperienza nel nostro campionato durante il calciomercato invernale. Ed una big è pronta a fare sul serio e mettere sul piatto una proposta importante per strapparlo alle rivali e regalarlo al proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: Raspadori resta in Serie A, con chi firma

Giacomo Raspadori è pronto ad una nuova esperienza nel nostro campionato. La volontà dell’ex Sassuolo è quella di giocare con maggiore continuità e da qui la scelta di lasciare il Napoli per iniziare una avventura diversa. Si è parlato tanto di diverse squadre interessate all’attaccante, ma una in particolare vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi e regalare al proprio tecnico un rinforzo di livello già durante il calciomercato invernale.

Stando alle informazioni riportate da Paolo Paganini su X, il nome di Raspadori è in cima alla lista dei desideri della Juventus di Thiago Motta. Giuntoli ha individuato nell’ex Sassuolo il nome giusto per il ruolo di vice Vlahovic e presto potrebbe provare l’assalto. Il Napoli ad oggi non sembra essere intenzionato a cedere il giocatore ad una rivale per lo Scudetto. Ma il calciomercato è davvero particolare e non bisogna escludere la possibilità di una apertura per la volontà dello stesso diretto interessato.

La Juventus, quindi, è pronta a tentare l’assalto per Raspadori durante il calciomercato invernale. Resta da capire se ci sarà oppure no una apertura da parte del Napoli alla cessione. Un passaggio fondamentale per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca per accontentare Allegri. Milan e Atalanta restano alla finestra pronte ad affondare il colpo in caso di uno spiraglio.