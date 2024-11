Calciomercato, De Paul in Serie A: l’annuncio dalla Spagna

Rodrigo De Paul è pronto ad essere protagonista nuovamente in Serie A. Arriva l’annuncio dalla Spagna: la verità sul suo futuro

Il centrocampista argentino non vede l’ora di voltare pagina dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. De Paul è pronto a vivere un’altra avventura entusiasmante in Serie A: ecco il retroscena da urlo a gennaio.

Le big d’Italia sono al lavoro per chiudere numerose operazioni di calciomercato. Un affare a sorpresa quello di Rodrigo De Paul pronto a voltare pagina in ottica futura: ecco il retroscena da urlo per un nuovo colpo suggestivo in vista della prossima stagione. Il centrocampista sudamericano continua ad essere molto apprezzato in campo internazionale: è uno dei titolari anche della Albiceleste del Ct Scaloni. Il suo rapporto con Messi è sempre stato tra i migliori con i numerosi scatti e filmati insieme sui social: ora l’argentino è pronto a volare in Serie A.

Serie A, colpo De Paul: ecco dove giocherà

La sua avventura con l’Atletico Madrid è ormai ai titoli di coda. De Paul è pronto a cambiare aria volando già a gennaio in Italia: spunta il retroscena di calciomercato dalla Spagna. Un momento decisivo per conoscere tutta la verità in vista del futuro.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Rodrigo De Paul è pronto a tornare in Serie A. Dopo gli anni importanti con la maglia dell’Udinese, ora il centrocampista italiano è arrivato al bivio della sua carriera. La sua storia d’amore con l’Atletico Madrid sembra essere arrivata ai titoli di coda: l’argentino è sempre al centro di numerose critiche per le sue prestazioni non ottimali sotto la gestione di Simeone.

Ora la Juventus potrebbe chiudere subito l’operazione in ottica futura: De Paul è pronto a vestire nuovamente la maglia bianconera. Il centrocampista sudamericano ha vissuto già anni importanti in Italia: conosce molto bene il campionato e la lingua italiana. Il club bianconero è alla ricerca di validi rinforzi già in vista di gennaio: un nuovo intreccio decisivo di calciomercato in ottica futura.

Un momento decisivo per puntare sempre più in alto: l’inizio stagionale di Thiago Motta è stato finora altalenante e così servono nuovi innesti di qualità già nella sessione invernale di calciomercato. Una voglia pazzesca di continuare nel calcio che conta sposando il progetto bianconero: le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro con l’intreccio dalla Spagna.