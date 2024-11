Napoli, l’annuncio su Skriniar: arriva subito

Milan Skriniar è molto ambito per il colpo in difesa a gennaio: spunta il retroscena a gennaio, ecco la verità in Serie A. Cosa succede?

Un colpo a sorpresa in Serie A con l’arrivo di Milan Skriniar. Il suo futuro potrebbe essere così nuovamente in Italia: spunta la destinazione da urlo. Un nuovo duello a distanza tra le big d’Italia: ecco la decisione a sorpresa con l’annuncio decisivo.

La dirigenza partenopea vorrebbe chiudere nuovi colpi suggestivi in Serie A: una voglia immensa per essere protagonisti in ottica futura. Spunta il retroscena sull’arrivo di Milan Skriniar in Italia: ecco l’annuncio a sorpresa che ha sorpreso i tifosi. Al PSG non rientra nei piani di Luis Enrique, ma ora il suo arrivo è sempre più vicino. Può arrivare subito con l’intreccio decisivo: ecco tutta la verità in ottica futura.

Napoli, il futuro di Skriniar è in Serie A: il retroscena

La società partenopea continua a pensare a nuovi rinforzi funzionali in ottica futura, ma è arrivata la nuova mossa strategica in vista della prossima stagione.

Come svelato dal giornalista Antonio Corrado durante la trasmissione di Fuorigioco il Napoli è pronto a chiudere il colpo Milan Skriniar. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma Conte lo conosce molto bene e secondo le sue informazioni lo slovacco è voglioso di una nuova avventura in Serie A. Già in estate lo avrebbe voluto con sè dandogli anche la possibilità di schierare la difesa a tre.

A gennaio potrebbe così avere la meglio superando la folta concorrenza per il difensore bianconero. Il Napoli vuole subito imbastire una trattativa in ottica futura per puntare in alto: Rafa Marin e Juan Jesus non fanno dormire sogni tranquilli in caso di emergenza in difesa. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare in difesa: il giornalista Antonio Corrado ha rivelato il retroscena di calciomercato facendo esplodere di gioia i tifosi del Napoli.

Skriniar non vede l’ora di tornare in Serie A: ha giocato anche nella difesa a quattro esplodendo definitivamente ai tempi della Sampdoria. Poi è arrivata la svolta sposando il progetto dell’Inter: tutto può cambiare in poco tempo. La sua volontà farà la differenza: la Juventus lo sta seguendo a lungo, ma Conte vorrebbe avere così la meglio in ottica futura per un nuovo rinforzo già a gennaio.