Napoli, Osimhen firma subito: super offerta

Victor Osimhen è tornato protagonista con la maglia del Galatasaray. Offerta super per la cessione a titolo definitivo: la risposta del Napoli

L’attaccante nigeriano è pronto a volare in alto ancora di più. Il Napoli l’ha ceduto in prestito al Galatasaray dopo il 31 agosto: un affare a sorpresa in ottica futura per Victor Osimhen, spunta il retroscena con la super proposta per l’ex azzurro.

Un nuovo intreccio di calciomercato tutto da scoprire per il futuro dell’attaccante nigeriano. Ha vissuto anni memorabili in maglia azzurra: Osimhen continua a segnare gol a grappoli con il Galatasaray. Attualmente è in prestito dal Napoli, ma tutto può cambiare in poco tempo con la cessione a titolo definitivo. Un momento decisivo per pensare già al futuro senza perdere ulteriore tempo: il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare con la cessione dell’attaccante nigeriano, è arrivata la nuova proposta al Napoli.

Napoli, colpo a sorpresa: la risposta per Osimhen

Il presidente De Laurentiis cercherà di venderlo al miglior acquirente in ottica futura. Per l’attaccante nigeriano ci sono tanti estimatori visto che continua a segnare con regolarità ogni domenica.

Come svelato dall’account turco su X Futbol (@Nevizade_1905_), Osimhen potrebbe vestire a lungo la maglia del Galatasaray. Attualmente in prestito dal Napoli, il club turco ha rivisto la sua offerta di 40 milioni di euro per Osimhen e l’ha aumentata a 50 milioni.

Il presidente De Laurentiis potrebbe pensare così alla cessione a titolo definitivo proprio ai turchi: l’attaccante nigeriano è entusiasta del nuovo progetto, ma ci sono sulle tracce tante big d’Europa e non solo. La destinazione in Arabia Saudita resta molto ambita: spunta il retroscena direttamente dalla Turchia.

Osimhen ha sposato appieno il nuovo progetto mettendosi subito a disposizione del Galatasaray. Il feeling subito è stato dei migliori in ottica futura: ora il club turco è pronto a volare in alto con la super proposta al Napoli. Il presidente De Laurentiis continua a valutarlo circa 80 milioni di euro, ma potrebbe aprirsi lo spiraglio per la cessione a titolo definitivo.

Un nuovo momento decisivo per sognare in grande. Osimhen vuole tornare ad essere il bomber che tutti hanno conosciuto ai tempi di Napoli. E già l’ha iniziato a fare nel campionato turco con prestazioni superlative in vista della prossima stagione. Ore decisive per conoscere così la risposta del Napoli che difficilmente sarà positiva, ma tutto può cambiare in un attimo.