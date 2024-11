Napoli, colpo a centrocampo: Marotta beffa ADL

Il Napoli dovrà farsi valere anche in ottica calciomercato. Spunta anche l’Inter in vista della prossima stagione: duello a distanza tra le big d’Italia

Le vie del calciomercato sono infinite. Tanti intrecci suggestivi in ottica futura per profili interessanti in modo da rinforzare la rispettive rose. Un duello a distanza in campo e fuori tra Napoli ed Inter: Conte ed Inzaghi a breve saranno avversari per un big match da urlo. Spunta il retroscena di calciomercato davvero suggestivo per il colpo a centrocampo.

Gennaio si avvicina sempre di più per i prossimi colpi di calciomercato. Un duello a distanza tra Inter e Napoli per la nuova mossa strategica in vista del futuro: ecco la verità per il rinforzo nella zona mediana di campo. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentare Antonio Conte dopo la partenza sprint in questa stagione: è arrivato il momento decisivo per puntare in alto.

Napoli, spunta anche l’Inter: beffa Marotta

Un nuovo colpo suggestivo in vista del futuro, ma subito è arrivato il duello a distanza tra Napoli ed Inter. Spunta l’intreccio decisivo per sognare in grande per un nuovo rinforzo decisivo: tutta la verità.

Come svelato dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, l’Inter è pazza letteralmente di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana è seguito dalle big della Serie A, tra cui anche il Napoli, ma Beppe Marotta ha intenzione di beffare le concorrenti con l’apprezzamento totale per il classe 2001. Ricci rappresenta così l’ideale alternativa a Calhanoglu raccogliendo così l’eredità pesante.

Già in estate il centrocampista italiano è stato accostato alle big della Serie A: anche Conte potrebbe pensare a lui in ottica futura. Subito l’Inter si è mossa per avere la meglio in vista della prossima stagione: l’ennesimo duello a distanza tra i migliori club italiani.

Samuele Ricci è esploso definitivamente nel calcio italiano: ora sogna di giocare in Champions League dopo gli esordi con la maglia dell’Italia sotto la guida tecnica del Ct Luciano Spalletti. Si sta specializzando in cabina di regia, ma può ricoprire qualsiasi posizione nella zona mediana di campo.

Il Napoli cercherà di avere la meglio, ma l’Inter continua a premere per chiudere la trattativa il prima possibile. Cairo resta un presidente con il quale è difficile fare affari: dopo Buongiorno, Conte sogna di avere un nuovo acquisto top dal Torino.