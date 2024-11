Verratti sbarca in Serie A: colpo a sorpresa a gennaio

Marco Verratti, dopo una vita in giro per il mondo, è pronto a sorpresa a tornare in Serie A ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. La big vuole piazzare il colpo a gennaio, dal momento che si tratta di una soluzione che difficilmente si potrà ripetere. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.+

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri, in senso assoluto, del nostro calcio. Nonostante questo, però, si è venuta a creare una situazione particolare nella sua carriera. Non ha mai giocato in Serie A e questo resta uno dei suoi più grandi desideri per questa fase finale della sua carriera, come è noto.

Attualmente in forza all’Al-Arabi dopo la fine della sua esperienza al Paris Saint Germain, Marco Verratti sta facendo di tutto per forzare il suo ritorno in Italia ed ora a quanto pare una big è pronta ad accoglierlo a braccia aperte già a gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

L’ex Paris Saint Germain torna in Italia

In Qatar le cose non stanno andando particolarmente bene, almeno a livello personale, come dimostrato dal fatto che mai come questa volta pare stia spingendo per tornare nel Bel Paese. Adesso, però, a quanto pare c’è una realtà che si sta davvero attivando per rendere questo ritorno possibile.

Stando a quanto raccontato dal portale “L’Interista“, infatti, l’Inter a gennaio potrebbe perdere Hakan Calhanoglu, per il quale continuano a suonare le sirene di top club mondiali. Ed il primo candidato per prendere il posto del turco sarebbe proprio Marco Verratti, che potrebbe arrivare a delle condizioni davvero super vantaggiose per i nerazzurri.

Verratti in Serie A: affondo a gennaio, le ultime notizie

L’ex stella del Pescara si accontenterebbe, per così dire, di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione e per di più potrebbe seriamente svincolarsi dal club del Qatar in cui attualmente milita. A queste condizioni, dunque, sarebbe davvero difficile per l’Inter non pensarci seriamente.

Così come sarebbe praticamente impossibile trovare un altro profilo come quello di Marco Verratti capace di rimpiazzare Calhanoglu senza indebolire da una parte la squadra e dall’altra i conti. Per questo si tratta di una pista da tenere attentamente sotto osservazione.