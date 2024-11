Nessuno come il Napoli in Europa: dato impressionante per Conte

Lascia senza parole la capacità che ha avuto Antonio Conte di far suo questo Napoli e di trascinarlo in vetta alla Serie A in così poco tempo. Un dato, però, rende la sua squadra unica in Europa e fa davvero paura. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e quali sono i meriti del tecnico.

In pochissimo tempo Antonio Conte è entrato nella testa e nel cuore dei suoi calciatori, che ora sono pronti a gettarsi anche nel fuoco per lui. Ed i risultati si vedono in campo, dal momento che si ha sempre l’impressione che questa squadra sappia perfettamente che cosa fare in ogni momento di gioco.

Il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sull’Inter rappresenta un traguardo già importante, ma dopo sole dieci giornate è troppo presto per fare grandi voli. In tal senso, però, c’è un dato che ci può aiutare molto di più a capire la dimensione raggiunta da questo gruppo. C’è un dato impressionante per il Napoli che la rende una squadra unica in Europa.

Numeri impressionanti per gli uomini di Conte: il dato

Conte ha costruito tutto, fino a questo momento, sulla solidità difensiva, che è stata poi il grande problema della passata stagione. Ha aiutato tantissimo l’arrivo di Alessandro Buongiorno, ma non basta a spiegare una simile tendenza. Il Napoli è imperforabile e Di Lorenzo, Rrahmani ed Olivera sono calciatori rinati rispetto all’anno scorso.

In Serie A fin qui il Napoli ha subito solo 5 gol e si tratta per distacco della miglior difesa in Serie A. Ma non solo. In Europa, infatti, solo il Lipsia ha fatto come il Napoli, ma non occupa la prima posizione ed ha giocato una partita in meno subendo 3 gol. Discorso simile per il Liverpool, che ha subito gli stessi gol della squadra di Conte ma in nove partite.

Nessuno come il Napoli in Europa: ecco per quale motivo

Basterebbe questo per capire quanto sia stato straordinario il lavoro di Antonio Conte fin qui, dal momento che è riuscito a mettere insieme una grande tenuta difensiva ed una efficacia in zona gol impressionante.

Adesso, però, forse per la difesa del Napoli arriva il test più importante, vale a dire la gara contro l’Atalanta. Si tratta del miglior attacco del campionato. Vediamo se il muro reggerà anche in questo caso.