Napoli, tegola Lobotka per Conte: cambiano i tempi di recupero

In casa Napoli tengono ancora banco, purtroppo, le condizioni di Stanislav Lobotka. In tal senso, non arrivano notizie particolarmente positive per Antonio Conte, dal momento che cambiano ancora i tempi di recupero per il talentuoso regista. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il ritmo che ha impresso il Napoli a questo campionato, almeno per il momento, è stato davvero impressionante. La squadra di Antonio Conte è tornata ad essere famelica come sotto la gestione di Luciano Spalletti e lo ha fatto puntando soprattutto sulla fase difensiva, diventata granitica ed ai limiti della perfezione.

In tal senso, però, l’unica nota stonata di queste prime dieci partite, a parte la deludente sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona, è rappresentata dall’infortunio patito da Stanislav Lobotka. Che ha rappresentato una autentica tegola per Antonio Conte. In tal senso, cambiano ancora i tempi di recupero ed andiamo a vedere le ultime.

Infortunio Lobotka: le ultime in casa Napoli

Siamo al cospetto, infatti, come è noto, di uno dei calciatori centrali nel progetto azzurro e con maggiore qualità in senso assoluto. Non a caso nessuno, da Spalletti fino ad arrivare a Conte, senza dimenticare Mazzarri, Rudi Garcia o Calzona, ha mai rinunciato a lui. In vista dell’Atalanta, però, arrivano aggiornamenti.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, anche contro l’Atalanta infatti Stanislav Lobotka, a meno di clamorose sorprese, non partirà dal primo minuto. Non solo non partirà titolare, ma potrebbe addirittura non essere convocato, visto che l’intenzione dello staff medico è di non correre nessun rischio.

Lo slovacco KO: la decisione in vista della gara con l’Atalanta

La sua convocazione, infatti, potrebbe essere rimandata alla partita contro l’Inter e, se così dovesse essere, sarebbe un ulteriore rinvio. Già in molti lo aspettavano di ritorno in campo nella gara di Milano contro il Milan. Poco male, in ogni caso, per Antonio Conte, che ha già pronta l’alternativa a Lobotka.

Per la quarta partita di fila, dunque, dovrebbe consegnare le chiavi del centrocampo a Billy Gilmour, che fin qui ha dato delle risposte straordinarie, non solo dimostrando delle grandi doti tecniche ma anche in termini di personalità. L’impatto da questo punto di vista è stato impressionante.