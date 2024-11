Mercato Napoli, svolta per il pupillo di Conte: beffa Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri devono fare i conti con una svolta non di poco conto per un talento che piace a tanto ad Antonio Conte. Intreccio di calciomercato con la Juventus, che si sfidano anche per gennaio, dunque. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono già al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato, dal momento che è vietato abbassare la concentrazione. Il primo posto in classifica, in tal senso, ha messo le condizioni tutti, dalla proprietà fino alla dirigenza, nelle condizioni di alzare subito l’asticella. Anche per cavalcare questo entusiasmo collettivo.

Nonostante un bottino a dir poco importante, quello che fa più sperare è il fatto che la squadra non si è ancora, neanche lontanamente, espressa al meglio delle proprie possibilità. In vista della sessione invernale, però, il Napoli si vedrà costretto ad incrociare le armi, a quanto pare, con la Juventus per un talento che piace e tanto ad Antonio Conte.

Mercato Napoli, ora cambia tutto: le ultime notizie a riguardo

Il Napoli sa di dover intervenire almeno in difesa, dal momento che Rrahmani e Buongiorno stanno rasentando la perfezione, ma allo stesso tempo alle loro spalle Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie. E la cosa non può non preoccupare in vista del resto della stagione.

In tal senso, però, c’è da fare i conti adesso con l’ostacolo Juventus. Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, i bianconeri si sono fiondati su Radu Dragusin, roccioso difensore cresciuto proprio nei bianconeri e che al Tottenham, da quando si è trasferito da quelle parti, ha sempre trovato pochissimo spazio.

Napoli, beffa dalla Juventus: cambia tutto per gennaio

Proprio per questo motivo, dal momento che non può essere di certo soddisfatto per il suo minutaggio, Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di assicurarsene le prestazioni in prestito. Dopo l’infortunio di Bremer, infatti, sono emerse tutte le difficoltà.

La squadra, infatti, in difesa fa acqua da tutte le parti e serve mettere un argine. Dragusin è il profilo ideale per puntellare la linea difensiva di Thiago Motta e la Juventus proverà a strappare le migliori condizioni possibili. Insostenibile, infatti, un acquisto a titolo definitivo allo stato attuale delle cose.