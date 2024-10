Napoli: colpo dall’Atletico, c’è il via libera di Simeone

Il Napoli entro l’estate potrebbe piazzare un colpo dall’Atletico Madrid. Il giocatore è in uscita e Manna ci sta facendo un pensiero

Riflessioni in corso in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i nomi nel mirino di Manna, ma attenzione ad una opportunità dall’Atletico Madrid durante il calciomercato soprattutto estivo. Il calciatore entro l’estate quasi certamente lascerà la Spagna e i partenopei un pensiero potrebbero farcelo.

Si tratta un calciatore che potrebbe presto diventare un obiettivo primario per il Napoli soprattutto in ottica estate e non invernale. Un acquisto che darebbe ad Antonio Conte un profilo di qualità vista anche la sua lunga esperienza nel nostro campionato. La concorrenza è importante e per questo motivo sin da ora non si immagina una operazione semplice da chiudere. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte dello stesso club azzurro.

Calciomercato Napoli: si punta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il Napoli sta valutando diversi nomi per la sessione estiva di calciomercato. Al momento siamo nella fase della riflessione e dell’analisi delle qualità dei giocatori visto che il cammino è ancora lunga. Poi da febbraio si entrerà nel vivo nelle trattative con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e portare a casa rinforzi di assoluto livello per rendere la rosa ancora più completa rispetto al passato.

E tra i nomi che il Napoli potrebbe valutare c’è anche quello di Nahuel Molino. Un profilo che i partenopei hanno già seguito in passato senza, però, affondare il colpo. Ora il suo profilo è ritornato ancora una volta sulla lista di Manna visto che è in uscita dall’Atletico Madrid Secondo quanto riferito da todofichajes.com, l’esterno ormai non rientra più nei piani del club spagnolo e un tentativo non è da escludere già a estate.

Per strapparlo alle altre squadre ci vorrà comunque una proposta intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra non semplice da spendere durante una sessione di calciomercato, ma se il Napoli dovesse effettuare qualche uscita importante allora non è da escludere che Molina possa diventare un obiettivo reale. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà la questione e se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.