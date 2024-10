Inter-Napoli: scoppia il caos, si va in tribunale

Inter-Napoli accende la lotta Scudetto e non solo. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso e si rischia di andare in tribunale

È un Napoli che si prepara ad affrontare Atalanta e Inter da primo in classifica. I partenopei hanno dimostrato in questa parte iniziale di stagione di avere una rosa di qualità e, soprattutto, poter contare su un tecnico di assoluta qualità. Ma le prossime due sfide nascondono diversi pericolo. L’attenzione è rivolta in particolare al big match di domenica 10 novembre con la sfida che potrebbe trasferirsi in tribunale.

Stando alle ultime notizie, l’ultima decisione presa sul Napoli di Antonio Conte potrebbe finire in tribunale. Diciamo che è assolutamente estranea al campo, ma si tratta di un qualcosa che sicuramente è destinata a condizionare sicuramente la partita e vedremo se alla fine si arriverà oppure no

Inter-Napoli: è bufera, cosa sta succedendo

È un Inter–Napoli che si preannuncia molto caldo per diversi motivi. A partire dal fatto che le due squadre sono destinate a combattere fino alla fine per lo Scudetto. Da parte degli ospiti c’è la voglia anche di avere i propri tifosi e si è pronti ad andare in tribunale pur di vedere rimosso un divieto che, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla città partenopea, non è assolutamente giustificato.

Secondo le informazioni a disposizione, il Napoli vuole avere il proprio tifo a Milano e per questo motivo potrebbero decidere di ricorrere al TAR. Una volontà di andare fino in fondo e far valere i propri diritti. ADL, infatti, sta pensando di agire legalmente per magari avere i tifosi a San Siro. Una vicenda che quindi potrebbe finire in tribunale e a quel punto non sono da escludere dei passi indietro.

Un braccio di ferro che rischia di avere un peso anche su Inter–Napoli. I partenopei, come scritto in precedenza, hanno voglia di dimostrare di essere una squadra forte anche senza tifosi e scenderanno in campo per dimostrare di essere più forti. Una insidia in più per gli uomini di Inzaghi, chiamati a questo punto ad essere perfetti per portare a casa i tre punti.