Napoli: c’è il sì di Conte, Manna beffa l’Inter

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in questa sessione di calciomercato. Conte lo vuole e Manna è pronto a beffare l’Inter

È un Napoli che inizia a fare sul serio sul calciomercato. La testa della classifica non porta Conte a fare voli pindarici. Anzi, il tecnico leccese chiede a tutti di restare con i piedi per terra. Da parte sua c’è tutta l’intenzione comunque di continuare a percorrere la strada intrapresa in queste ultime settimane, ma per farlo c’è bisogno di rinforzi in alcuni ruoli fondamentali. Le valutazioni sono in corso, ma c’è un nome che sembra stuzzicare molto la fantasia a Castel Volturno.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, Conte ha indicato un profilo ben preciso a Manna per rinforzare il suo Napoli in questo calciomercato e la società è al lavoro per accontentarlo. Non sarà una operazione facile per diversi motivi, ma il club ci proverà anche per accogliere la richiesta avanzata dal proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: Conte lo vuole, Manna al lavoro

È un Conte che, come successo già in estate, ha le idee molto chiare su quali giocatori volere in rosa. Ha fatto così per Buongiorno, Lukaku, Gilmour e McTominay ed ora è pronto a fare la stessa cosa per altri obiettivi. Il tecnico vuole una squadra completa in tutti i reparti e naturalmente sta lavorando in modo molto duro per trovare i calciatori giusti.

Il nome che per la difesa sembra essere balzato in pole position è quello di Bijol. Il centrale dell’Udinese potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinforzare il reparto arretrato in questa sessione di calciomercato. I bianconeri potrebbero opporsi ad una eventuale cessione, ma davanti ad una chiamata del Napoli è davvero difficile dire di no per diversi motivi. Si tratta, quindi, di una opzione da tenere in considerazione almeno fino a quando non hanno delle smentite ufficiali.

Da sottolineare che sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Inter. Quindi non è da escludere un duello tra Napoli e i nerazzurri per Bijol durante il calciomercato invernale. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che tutto possa trasformarsi in una idea concreta. Conte lo ha individuato come rinforzo principale per la difesa e a questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.