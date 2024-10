Napoli: rompe con lo Sporting, Manna piazza il colpo

Il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo a sorpresa dallo Sporting. Il giocatore è ai ferri corti con il club portoghese. I dettagli

È un Napoli che sta molto attento alle occasioni che il calciomercato invernale può offrire. Le priorità le abbiamo illustrate in più di un’occasione come anche gli obiettivi, ma Manna ha il compito di visionare con attenzione tutte le chance che la sessione può offrire e a questo punto non possiamo escludere una sorpresa dell’ultima ora.

Secondo le ultime informazioni che arrivano direttamente dal Portogallo, in casa Sporting c’è una situazione non facile da gestire dopo il possibile addio di Amorim. Questo potrebbe portare molti giocatori a dire addio già durante il calciomercato invernale e c’è la possibilità di un colpo anche per il Napoli. Ad oggi siamo solamente nella questione ipotesi, ma non è da escludere che il tutto si possa trasformare in realtà in futuro prossimo.

Napoli: colpo dallo Sporting, i dettagli

Il Napoli guarda con interesse in casa Sporting nei confronti di un calciatore. Il profilo piace ormai da tempo ai partenopei e la situazione difficile dal punto di vista societario potrebbe sicuramente aiutare molto i partenopei. Per il momento si tratta solamente di una ipotesi, ma non è da escludere che il tutto possa trasformarsi in qualcosa di concreto considerato anche il malcontento presente nel club portoghese dopo l’ormai certo addio del tecnico.

Il Napoli già in passato ha seguito da vicino Fresneda ed ora potrebbe fare un nuovo tentativo. Stiamo parlando di un esterno destro che si adatterebbe alla perfezione nel modulo di Conte e rappresenta forse il giocatore ideale per il tecnico leccese. Non sarà per nulla semplice riuscire a strapparlo alla concorrenza per diversi motivi, ma alla fine un tentativo il club lo dovrebbe fare lo stesso e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla fumata bianca.

Fresneda rappresenta una possibilità che il Napoli studierà con attenzione per rinforzare il ruolo di esterno destro. Sicuramente non sarà semplice chiudere questa operazione per diversi motivi, ma la situazione critica in casa Sporting potrebbe aprire scenari fino a questo momento mai realmente presi in considerazione. Non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire cosa succederà e se ci saranno eventuali possibilità di una fumata bianca.