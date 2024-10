Mercato Napoli, altro regalo per Conte: colpo dalla Polonia

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano in sede di calciomercato ed anzi sono già al lavoro per i prossimi regali da mettere nelle mani di Antonio Conte. In tal senso, arriva una svolta importante per il colpo che arriva direttamente dalla Polonia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il lavoro fatto da Antonio Conte da quando è arrivato in casa Napoli è stato impressionante, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Non siamo, infatti, arrivati al capolinea e da questo punto di vista il primo posto in classifica è solo un punto di partenza, non certo di arrivo. Per questo anche a gennaio la società proverà a piazzare dei colpi per puntellare la rosa.

Nonostante il primo posto, infatti, la squadra necessita di qualche rinforzo, possibilmente già a gennaio, per poter puntare con ancora più incisività allo Scudetto. In tal senso, arriva la svolta per un nuovo profilo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Arriva dalla Polonia ed è un profilo che mette tutti d’accordo tra gli azzurri.

Mercato Napoli, nuovo rinforzo per Antonio Conte

Il calciomercato, come si suol dire, è sempre aperto. I club, infatti, sanno di doversi spesso muovere d’anticipo per beffare la concorrenza ed evitare delle fastidiose aste, anche dure da sostenere in termini economici. In tal senso, il Napoli è già al lavoro per un nuovo rinforzo per la propria rosa.

Stando a quanto raccontato da vari media inglesi, infatti, il Napoli resta attento alla posizione di Jakub Kiwior, roccioso difensore di piede mancino attualmente in forza all’Arsenal e che in Italia lo abbiamo visto all’opera con la maglia dello Spezia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, occhi in Polonia: le ultime notizie in tal senso

Come suggerito da Marco Bucciantini in una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Kiwior sarebbe perfetto, come caratteristiche, per il Napoli per andare ad affiancare Alessandro Buongiorno.

Da vedere se gli azzurri riusciranno ad affondare il colpo per lui, tenendo conto dell’esigenza dell’Arsenal di lasciarlo partire, magari anche in prestito, per non vedere il suo valore crollare in maniera vertiginosa a causa dello scarso impiego che fin qui ha avuto in quel di Londra. Le prossime settimane saranno decisive.