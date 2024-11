Napoli: tegola Lobotka, i nuovi tempi di recupero

L’infortunio di Lobotka continua a tenere banco in casa Napoli. Conte ora esce allo scoperto e svela i reali tempi di recupero del giocatore.

Ci sarà contro l’Atalanta Lobotka? È questa la domanda che ormai circola da diverso tempo in casa Napoli. In molti sperano in un recupero del centrocampista slovacco, ma per adesso ci vorrà del tempo prima di rivederlo in campo. Antonio Conte nella conferenza stampa a 48 ore dal match contro la Dea fa il punto sulle condizioni del suo giocatore e possiamo dire che le notizie non sono assolutamente positive.

Lobotka sarà ai box contro l’Atalanta. È direttamente Conte ad annunciare i nuovi tempi di recupero del centrocampista dopo l’infortunio patito in Nazionale. L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è quello di non prendere rischi inutili e portare il calciatore ad essere pronto per non dover fare i conti con ricadute. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci saranno novità.

Napoli: infortunio Lobotka, i tempi di recupero

Precauzione. È questa la parola d’ordine in casa Napoli. Lo è stato per Meret e si conferma anche per Lobotka. Antonio Conte non ha intenzione di prendere i rischi inutili consapevole di avere una rosa a disposizione importante. Gilmour si sta comportando molto bene e da qui la scelta di non andare a forzare i tempi per quanto riguarda il centrocampista slovacco. Per questo motivo non sarà in campo contro l’Atalanta.

Antonio Conte in conferenza stampa ha confermato che non si è trattato di un problemino come qualcuno aveva detto. Lobotka sta ancora recuperando da questo infortunio e sarà disponibile molto probabilmente per la sfida contro l’Inter. Nessuna convocazione per il match di domenica, ma si prosegue sulla linea della precauzione almeno fino a quando non si ha la necessità di anticipare i tempi per una mancanza in rosa.

Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo e questo consente di non prendere particolari rischi in casa Napoli. Lobotka rientrerà a disposizione solamente una volta smaltito l’infortunio e l’Inter è l’obiettivo principale. Naturalmente le sue condizioni saranno vagliate con attenzione a partire da lunedì e solo in quel caso avremo una certezza. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni, dunque, per avere un quadro più chiaro su quando il centrocampista sarà a disposizione di Conte.