Dragusin al Napoli: il giocatore ha deciso, l’annuncio ufficiale

Il nome di Dragusin resta con insistenza accostato al Napoli. Il giocatore ha preso una decisione molto importante: l’annuncio ufficiale

Il Napoli in questo calciomercato invernale potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in difesa e il nome più gettonato per il club partenopeo è quello di Radu Dragusin. L’ex Juventus non sta trovando molto spazio con il Tottenham e per questo motivo si immagina la possibilità di una sua partenza durante a gennaio. La strada per arrivare al primo mese dell’anno è ancora lungo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Intanto, però, Dragusin ha preso una decisione molto importante sul suo futuro. L’annuncio cambia completamente il destino del giocatore durante il calciomercato invernale e naturalmente anche quello del Napoli. I partenopei comunque restano alla finestra pronti a sfruttare qualsiasi occasione dovesse capitare in una situazione che è destinata ad avere dei continui cambiamenti.

Napoli: novità Dragusin, l’annuncio

Dragusin è un difensore che piace molto ad Antonio Conte per la sua duttilità. Il romeno, infatti, può agire sia da terzino che da centrale oltre che giocare alla perfezione in una difesa a 3. Caratteristiche lo portano ad essere uno dei giocatori ideale per il tecnico del Napoli. Al momento resta una semplice idea e vedremo se tutto si trasformerà in qualcosa di più durante la sessione invernale oppure no.

Per il momento, comunque, dall’entourage del giocatore allontanano l’ipotesi di un Dragusin lontano dal Tottenham durante il calciomercato invernale. Intercettato dai microfoni di tuttojuve.com, l’agente del centrale conferma che il romeno è felice in Inghilterra e vuole fare bene con gli Spurs. Ad oggi non ci sono contatti con altri club e per questo motivo il suo futuro è ancora con i bianconeri. Poi naturalmente non è da escludere che sia proprio la squadra di Londra ad aprire ad una partenza per farlo giocare con maggiore continuità.

Il Napoli così resta alla finestra e aspetta di sapere come si evolveranno le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Il giocatore comunque interessa molto ai partenopei e Conte spera di poter avere delle buone notizie in questa trattativa. Naturalmente massima attenzione anche alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrale per sostituire Breme e il romeno è uno dei principali candidati. Non ci resta che aspettare per capire meglio il destino di Dragusin.