Conte spiazza tutti: “Sarà del Napoli nei prossimi anni”

Antonio Conte spiazza tutti e fa un annuncio molto importante in vista del futuro. Un giocatore sarà del Napoli per i prossimi anni

Antonio Conte in passato ci ha abituato ad annunci molto particolari. Anche nell’ultima conferenza stampa è stato protagonista di dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore. Il tecnico leccese ha annunciato che un giocatore sarà del Napoli nei prossimi anni. Parole che sono state accolte con soddisfazione da parte dei tifosi e anche dallo stesso calciatore. La volontà è quella di diventare un punto di riferimento per i partenopei e l’allenatore ne è convinto.

Naturalmente conosciamo molto bene come funziona il calciomercato e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Ma Conte ci punta molto e le sue dichiarazioni rappresentano una sorta di rassicurazione anche in vista della sessione estiva. Vedremo se sarà realmente così oppure alla fine del tecnico leccese dovrà ritrattare e magari aprire ad una cessione che fino a questo momento non è assolutamente in programma.

Napoli: l’annuncio fa felici i tifosi

Antonio Conte ha sempre avuto le idee chiare su come strutturare il proprio Napoli. Ne è la dimostrazione la scelta di prendere Lukaku con Osimhen ancora in rosa. Da parte sua non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro. Si continuerà a suggerire alla società i giocatori da acquistare per rendere la rosa ancora più completa e naturalmente alzare il livello della squadra. Naturalmente non serve solamente prendere rinforzi. L’obiettivo del tecnico è anche quello di dare continuità al progetto iniziato quest’estate e da qui l’ultimo annuncio.

Conte si è detto convinto che Gilmour resterà a Napoli per tanti anni. Il centrocampista scozzese ha visto da sempre nello scozzese delle qualità tanto da scusarsi per non averlo fatto giocare nella prima parte della stagione. Ora la situazione è cambiata, il regista sta trovando spazio anche grazie all’infortunio di Lobotka e sta dimostrando di essere giocatore da una squadra come quella azzurra. Naturalmente la strada è ancora lunga e ci sono miglioramenti da fare, ma il percorso intrapreso è quello giusto.

Nelle prossime stagioni si proverà a far diventare il giocatore sempre più centrale nel progetto. Gilmour è pronto ad essere un punto di riferimento del Napoli del futuro. E magari sarà proprio lui a prendere il ruolo di Lobotka in caso di cessione dello slovacco visto il forte interesse di Barcellona e Manchester City.