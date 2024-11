Mercato Napoli, altro regalo per Conte: ecco il nuovo Calhanoglu

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano in vista dell’estate ed ora hanno messo nel mirino il nuovo Calhanoglu che può essere un utile rinforzo per Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, visto che si tratta di una soluzione da tenere in considerazione.

Gli azzurri stanno vivendo una autentica Primavera da quando è arrivato in panchina Antonio Conte, che ha dato subito una sterzata alla situazione. Non a caso, infatti, fatta eccezione del pesante KO all’esordio con l’Hellas Verona, ha iniziato a correre ad un ritmo davvero impressionante.

Adesso la squadra è addirittura al primo posto e non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore, come si suol dire. A gennaio, però, serviranno innesti dal momento che va allungata la rosa per renderla maggiormente rispondente alle esigenze del tecnico. Ed in tal senso un colpo possibile è quello che porta al nuovo Calhanoglu.

Mercato Napoli, Manna al lavoro per un altro colpo

La priorità, in tal senso, per il Napoli è quella di intervenire in difesa, dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus non danno le giuste ed adeguate garanzie alle spalle di Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, che stanno avendo un rendimento davvero sopra le righe. In tal senso, però, qualcosa si potrebbe fare anche in linea mediana.

Come raccontato da AreaNapoli.it, è un nome da tenere attentamente in considerazione quello di Elif Elmas, che ha salutato il Napoli proprio per approdare al Lipsia, dove però sta giocando con il contagocce. Per questo un ritorno in azzurro potrebbe essere una chance per tutti ed il “soprannome” di nuovo Calhanoglu arriva da Cassano.

Napoli sul nuovo Calhanoglu: le ultime notizie

L’ex calciatore, tra le altre, di Roma e Real Madrid, ai tempi della Bobo TV, parlò con bellissime parole proprio di Elif Elmas, definendolo un giocatore che ha il calcio dentro. Per questo motivo, dal suo punto di vista, potrebbe seguire le orme di Calhanoglu che, partito da trequartista, ha arretrato la sua posizione prima a mezzala e poi a regista.

Il Napoli potrebbe provare il colpo di ritorno a gennaio a determinate condizioni, con Conte che ha sempre gradito giocatori come Elmas: duttili, che non creano problemi negli spogliatoi e pronti a dare tutto per la maglia. chissà che non possano arrivare colpi di scena.