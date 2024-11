Shock nel mondo del calcio: ex Milan minacciato, è sotto scorta

L’ex Milan, una bandiera per i rossoneri, sta vivendo un periodo molto delicato. E’ stato, infatti, violentemente minacciato da alcune persone e per questo motivo le autorità hanno deciso di metterlo sotto scorta. Andiamo a ricostruire i dettagli di questa vicenda a dir poco triste e di cui avremmo fatto tutti volentieri a meno.

A volte si ha l’impressione, guardando il mondo del calcio, che sia una sorta di oasi felice, lontano dalle tensioni e dalle preoccupazioni che sono tipiche del mondo esterno. In realtà, le cose non stanno neanche lontanamente così ed alcuni episodi ce lo ricordano in maniera improvvisa. Come quello in questione.

Il protagonista di questa vicenda è una vecchia leggenda del Milan, club con il quale da calciatore ha scritto delle pagine di storia. E’ finito nel mirino di personaggi pericolosi, al punto che le autorità hanno deciso di affidarlo nelle mani di una scorta per evitare che le conseguenze potessero diventare imprevedibili.

L’ex Milan minacciato: ecco che cosa è successo

E’ frequente che i calciatori, dopo la fine della loro carriera, restino comunque nel mondo del calcio. Nel ruolo spesso di allenatori, ma anche ricoprendo altri incarichi di certo non meno prestigiosi. In questo modo restano anche sotto i riflettori, come accaduto, in questo caso purtroppo, all’ex Milan. Andiamo a vedere perché.

Il protagonista, suo malgrado, di questa vicenda è l’ex stella del Milan Jean Pierre Papin, che attualmente guida la squadra 2 dell’Olympique Marsiglia che milita nell’equivalente francese della nostra Serie D. In una intervista concessa ai microfoni di “La Provence“, ha svelato di avere ricevuto delle minacce molto pesanti, al punto che è stato messo sotto scorta da parte delle autorità locali.

Papin sotto scorta: tensioni all’interno del Marsiglia

E’ stato, infatti, avvicinato da due individui in moto che gli hanno intimato, in maniera veemente, di andar via dal Marsiglia. Questa situazione va avanti da ormai tre settimane circa e sta iniziando davvero difficile da gestire per lui.

Per l’OM, oltre al ruolo di allenatore della squadra riserve, Papin occupa anche quello di consigliere di fiducia del presidente Longoria. Questa sua denuncia rischia di compromettere la sua permanenza al Marsiglia, anche perché ha parlato apertamente di tensioni con un dirigente, vale a dire Ali Zarrak.