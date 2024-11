Calciomercato: Skriniar pronto a firmare, Juventus beffata

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti quanti di stucco, dal momento che Milan Skriniar è prossimo a lasciare il Paris Saint Germain. Arriva l’affondo decisivo per lui che sa tanto di beffa per la Juventus, che pure si stava muovendo con interesse sulle sue tracce.

Siamo al cospetto di uno dei difensori che, passati in Italia, ha lasciato maggiormente il segno. Ha sempre impressionato da un lato la sua attenzione, dall’altra la sua grinta e capacità di incidere, che lo rendeva uno dei profili più amati anche dei tifosi. Prima della Sampdoria, poi dell’Inter.

A sorpresa, però, le cose al Paris Saint Germain sono andate decisamente meno bene del previsto, per usare un eufemismo. Con Luis Enrique che, di fatto, lo ha messo ai margini del club. Il suo nome è stato accostato a diversi club italiani, ma nelle ultime ore sembrava essersi particolarmente avvicinata la Juventus. Ora però sembra che stia per cambiare tutto.

Lo slovacco via dal Paris Saint Germain: le ultime

Un calciatore del genere, ancor di più nel momento in cui può arrivare a delle cifre contenute, rappresenta una occasione praticamente per chiunque. E per questo sono tante le realtà che hanno iniziato a seguire con vivo interesse gli sviluppi di questa vicenda tra Skriniar ed il Paris Saint Germain.

Adesso, pare, qualcosa pare si stia muovendo per davvero. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, anche il Siviglia nelle ultime ore sta muovendo dei passi concreti per provare ad ottenere già a gennaio il prestito di Milan Skriniar, che ormai è fuori dai piani del tecnico dei parigini. E si tratta di un colpo di scena non di poco conto.

Skriniar pronto a firmare: niente Juventus per lui

Anche il Napoli nelle ultime giornate è stato più volte accostato a Milan Skiniar, soprattutto per la presenza in panchina di un allenatore come Antonio Conte che ha saputo esaltarlo come nessuno fino a questo momento.

Allo stato attuale delle cose, però, a differenza di quanto sta accadendo per la Juventus, non arrivano significative conferme sull’avanzamento di questa operazione. Per i bianconeri invece l’ostacolo Siviglia è da non sottovalutare, dal momento che potrebbe salutare Loic Bade, nel mirino del Liverpool, e puntare per questo forte su Skiniar.