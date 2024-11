Napoli, Conte cambia ancora modulo: il retroscena

Un momento decisivo per prendere le migliori scelte possibili. Conte ha già le idee chiare in vista dei prossimi mesi: ecco il retroscena

L’allenatore azzurro continua a sperimentare novità importanti dal primo minuto. Spunta il nuovo retroscena sul modulo da adottare in vista dei prossimi mesi: l’intreccio decisivo, ecco cosa succederà al Napoli. Una nuova mossa tattica per sorprendere gli avversari: la scelta a sorpresa di Conte.

Una nuova rivoluzione in arrivo per Antonio Conte. L’allenatore azzurro è pronto a cambiare idea anche in vista dei prossimi mesi: spunta il retroscena tutto da conoscere. Ha iniziato con la difesa a 3 per poi mettere i calciatori nelle giuste posizioni ritornando al 4-3-3. L’interpretazione rispetto a quella di Spalletti è completamente differente con Politano che funge anche da terzino aggiunto. Ora Conte potrebbe pensare a nuove alternative da urlo: ecco tutta la verità sul futuro del Napoli.

Napoli, l’intreccio di Conte: la verità tutta da conoscere

Conte vorrebbe così intervenire subito per mettere in mostra tutte le sue idee alternative anche in ottica futura. Spunta finalmente tutta la verità: l’allenatore azzurro non vuole escludere nessuna mossa tattica, scopriamo quello che potrebbe succedere.

Negli ultimi giorni tanti calciatori sono stati accostati al Napoli per una sessione invernale di calciomercato entusiasmante. Da Skriniar a Dorgu passando per Dragusin: difensori adatti soprattutto alla difesa a tre. Un intreccio decisivo anche per il ritorno alla difesa a tre per rivoluzione l’assetto di partita in partita.

Il calciomercato è sempre molto vivo in ottica futura per il Napoli. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi colpi da urlo all’allenatore azzurro: tutto dipenderà anche dalla posizione in classifica in vista di gennaio. Una nuova mossa strategica per pensare così anche a come vorrebbe giocare nei prossimi mesi. Il ritorno alla difesa a tre è sempre molto attuale: un ritorno al passato con Conte sempre pronto ai cambiamenti.

Il Napoli è pronto a chiudere numerosi colpi a gennaio per puntellare soprattutto la retroguardia a disposizione dell’allenatore azzurro. Il presidente De Laurentiis non vuole precludere nessun obiettivo a questo punto della stagione con l’inizio sprint della squadra azzurra. Saranno settimane intense per puntare in alto dando uno sguardo a nuovi innesti di qualità: ecco la verità da monitorare attentamente in ottica futura. Per ora il presente è il 4-3-3, ma tutto può succedere per pensare ai prossimi successi partenopei.